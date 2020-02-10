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Ілон Маск назвав найгіршу роботу у своєму житті

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Ілон Маск - фото 1
Ілон Маск / tech.informator

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск в ефірі Third Row Tesla на YouTube розповів про найгірше, але прибуткове місце роботи. Працював винахідник на тартаку в канадському Ванкувері.

До 17 років майбутній мільярдер жив в ПАР, потім переїхав до Канади, де працював на фермі в Монреалі. Пізніше Маск влаштувався на лісопилку у Ванкувері чистильником котла в місцевій котельні.

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У його обов'язки входило: пролізти в спеціальному одязі через вузький тунель, збираючи сміття і нагрітий пісок з котла.

За словами Маска, ця робота була небезпечною, оскільки він міг опинитися заблокованим в тунелі. При цьому заробити чистильником котлів можна було у два рази більше, ніж в інших місцях.

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Джерело: youtube
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