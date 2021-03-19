Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Три продукти, що підвищують рівень IQ

  • 15
Їжа для мозку - фото 1
Їжа для мозку / nozbe

Чи знаєте ви, що здорове харчування може підвищити інтелект? Ми підготували добірку з таких продуктів, що позитивно впливають на наш мозок і сприяють підвищенню IQ.

Здорове харчування допомагає поліпшити спосіб життя багатьма способами, включаючи схуднення, нормалізацію сну і омолодження організму. А ще натуральна їжа може підвищити інтелект!

І ще: У якому віці розквітає жіноча краса: ця цифра вражає

Буряк

В цьому овочі міститься велика кількість вітамінів, зокрема групи В, які підсилюють роботу мозку. Регулярне вживання буряка допомагає запобігти розвитку деменції. У складі цього овочу багато фолієвої кислоти, яка відіграє велику роль в запобіганні хвороби Альцгеймера.

Анчоуси

Організму потрібні омега-3 жирні кислоти, які містяться в анчоусах. Ці речовини допомагають захистити від прискореного старіння і втрати пам'яті, проганяють геть депресію і поганий настрій.

Авокадо

У складі авокадо є олеїнова кислота, яка здатна збагатити мієліновий шар, що покриває клітини головного мозку. Пошкодження цього шару може призвести до погіршення пам'яті та інших функцій, що негативно впливають на інтелект. Щоб цього не сталося, регулярно додавайте у свій раціон авокадо.

Три продукти, що підвищують рівень IQ - фото 452274

Це цікаво: Названо неочікувану причину появи зайвої ваги

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
  • 17 березня, 17:15
  • 501
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
  • 16 березня, 16:21
  • 1029
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2868083
Загрузка...
Новини