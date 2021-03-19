Три продукти, що підвищують рівень IQ

Чи знаєте ви, що здорове харчування може підвищити інтелект? Ми підготували добірку з таких продуктів, що позитивно впливають на наш мозок і сприяють підвищенню IQ.

Здорове харчування допомагає поліпшити спосіб життя багатьма способами, включаючи схуднення, нормалізацію сну і омолодження організму. А ще натуральна їжа може підвищити інтелект!

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Буряк

В цьому овочі міститься велика кількість вітамінів, зокрема групи В, які підсилюють роботу мозку. Регулярне вживання буряка допомагає запобігти розвитку деменції. У складі цього овочу багато фолієвої кислоти, яка відіграє велику роль в запобіганні хвороби Альцгеймера.

Анчоуси

Організму потрібні омега-3 жирні кислоти, які містяться в анчоусах. Ці речовини допомагають захистити від прискореного старіння і втрати пам'яті, проганяють геть депресію і поганий настрій.

Авокадо

У складі авокадо є олеїнова кислота, яка здатна збагатити мієліновий шар, що покриває клітини головного мозку. Пошкодження цього шару може призвести до погіршення пам'яті та інших функцій, що негативно впливають на інтелект. Щоб цього не сталося, регулярно додавайте у свій раціон авокадо.

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