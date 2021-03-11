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Три продукти для тих, хто страждає від безсоння
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Про те, що напої, до складу яких входить кофеїн, негативно впливають на швидкість засипання знають абсолютно всі. Тому ввечері їх краще не вживати. Але є і продукти, які ефективно борються з безсонням.
Трав'яний чай
Про те, що деякі рослини мають снодійний ефект, відомо з незапам'ятних часів. Зокрема, квітки ромашки багаті вмістом високих доз сприятливих речовин. Деякі зменшують запалення, що сприяє більш спокійному сну.
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Крім ромашки, пасифлора допомагає впоратися з безсонням, занепокоєнням і больовими відчуттями. Чай або відвар на їх основі сприяють спокою нервової системи.
Білий рис
Вже давно відомо, що через високий глікемічний індекс рис сприяє якісному сну. Також вважається, що білий рис активізує вироблення мелатоніну і триптофану, що регулюють біологічний годинник людини.
Вівсянка
До складу вівса входять триптофан і велика кількість вітаміну B3, який сприяє виробленню серотоніну. Ця поживна речовина захищає судини від відкладення холестеринових бляшок, а також є потужним антиоксидантом. Як відомо, дефіцит вітаміну B3 може викликати занепокоєння, втому і зниження функції пам'яті. У багатьох людей, які страждають від депресії, спостерігалася нестача цієї речовини.
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