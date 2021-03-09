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Коронавірус 8 березня

Що треба і чого не варто робити на початку весни

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Весна - фото 1
Весна / pinterest

Імунологи і експерти зі здорового харчування дали рекомендації про те, які продукти необхідні для зміцнення імунітету ранньою весною.

Звичка харчуватися правильно

Підтримувати імунітет в бойовому стані неможливо тільки лише завдяки активно рекламованим БАДам. Вони не допоможуть організму боротися з усякого роду інфекціями.

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Тому значення здорового харчування для підтримки імунної системи переоцінити неможливо. Причому правильне харчування – це не таблетка, воно має стати звичкою.

Половина і дві чверті

Отже, як експерти пропонують харчуватися ранньою весною? Основні правила діють в будь-яку пору року – не переїдати, харчуватися регулярно і різноманітно. Овочі та фрукти обов'язкові – не менше 250-300 грамів щодня. Вуглеводи в меню не мають перевищувати 25%, не менше має бути і білків, решта – овочі і зелень.

Вітаміни

Сьогодні, коли говорять про імунітет, дуже часто першим за важливістю називають вітамін D. Але більшість фахівців на перше місце ставлять все-таки вітамін С. Він є в багатьох доступних продуктах, треба тільки не забувати щодня їх їсти. Нагадаємо: це лимони-апельсини та інші цитрусові, зелень (салат, петрушка, шпинат), перець і капуста, особливо цвітна.

Обережно: дієта!

І дуже обережно весняною порою треба ставитися до обмежень в їжі. Мова про дієти. Не варто починати голодувати саме в цей час, навіть якщо дієта дуже модна, а схуднути треба до перших теплих променів сонця. Схуднути, може, і реально, але для імунітету це принесе тільки шкоду.

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