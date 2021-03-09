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Коронавірус 8 березня

Названі цілющі властивості ківі

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Ківі - фото 1
Ківі / dietolog

Завдяки високому вмісту вітаміну С, ківі можна вживати для профілактики простудних і вірусних захворювань. Крім цього, аскорбінова кислота протистоїть розвитку інфекції і зміцнює імунну систему.

Помічено, що регулярне вживання ківі допомагає вивести з організму "поганий" холестерин. Крім цього, плоди допомагають абсорбувати залізо і нейтралізують негативний вплив нітратів на здоров'я.

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А ще споживання ківі зменшує ризик виникнення захворювань серця і судин. Вчені довели, що ківі є прекрасною профілактикою розвитку онкологічних захворювань. Багато дієтологів рекомендують з'їдати невелику кількість фрукта, щоб запобігти виникненню тяжкості в шлунку і знизити ризик появи печії і відрижки.

Варто також враховувати, що ківі належить до дієтичних продуктів, тому його можна вживати людям, які схильні до повноти, а також при ожирінні. Крім цього, фрукт має здатність спалювати зайвий жир, а також в ньому міститься велика кількість клітковини, яка сприяє очищенню кишечника. Плоди ківі допомагають виводити з організму сіль, що своєю чергою перешкоджає виникненню каменів у нирках. Вчені рекомендують щодня з'їдати невелику кількість ківі, щоб позбутися стресу і нервового напруження.

Названі цілющі властивості ківі - фото 450822

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Джерело: dietolog
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