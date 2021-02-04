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Три причини відмовитися від алкоголю вже сьогодні
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Якщо не знаєш, чому у тебе в житті все погано, то слід звернути увагу на споживання спиртного. Вагомі причини відмовитися від спиртного, щоб стати щасливішими і успішнішими!
Відмова від спиртного покращує настрій
Після прийому алкоголю у людини короткочасно поліпшується настрій, але ця радість дуже недовга. Людина знову стає сумною, песимістичною і апатичною після протверезіння. Поступова відмова від алкоголю покращує самопочуття і загальний настрій. Через деякий час людина буде частіше усміхатися і буде щасливішою. До того ж щастить оптимістичним, а не похмурим і незадоволеним.
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Нормалізація водяного балансу
Вживання алкоголю може призвести до зневоднення організму. Через свою властивість виводити рідини з організму, він може бути причиною сильного зневоднення, якщо не вживати достатню кількість чистої води.
Вживання алкоголю відбивається на зовнішності
При частому вживанні алкоголю шкіра втрачає еластичність через зневоднення. Це веде до передчасного старіння і косметологічних проблем: з'являється почервоніння і набряклість, сіруватий відтінок шкіри, синці під очима і зморшки. У крові підвищується холестерин, що призводить до появи червонуватих прожилок на білках очей. Коли людина перестає випивати, більшість функцій організму поступово відновлюється, що позитивно позначається на зовнішньому вигляді.
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