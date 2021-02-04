Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Три причини відмовитися від алкоголю вже сьогодні

  • 26
Відмова від алкоголю - фото 1
Відмова від алкоголю / pinterest

Якщо не знаєш, чому у тебе в житті все погано, то слід звернути увагу на споживання спиртного. Вагомі причини відмовитися від спиртного, щоб стати щасливішими і успішнішими!

Відмова від спиртного покращує настрій

Після прийому алкоголю у людини короткочасно поліпшується настрій, але ця радість дуже недовга. Людина знову стає сумною, песимістичною і апатичною після протверезіння. Поступова відмова від алкоголю покращує самопочуття і загальний настрій. Через деякий час людина буде частіше усміхатися і буде щасливішою. До того ж щастить оптимістичним, а не похмурим і незадоволеним.

І ще: В Австралії знайшли корисне застосування простроченому пиву

Нормалізація водяного балансу

Вживання алкоголю може призвести до зневоднення організму. Через свою властивість виводити рідини з організму, він може бути причиною сильного зневоднення, якщо не вживати достатню кількість чистої води.

Вживання алкоголю відбивається на зовнішності

При частому вживанні алкоголю шкіра втрачає еластичність через зневоднення. Це веде до передчасного старіння і косметологічних проблем: з'являється почервоніння і набряклість, сіруватий відтінок шкіри, синці під очима і зморшки. У крові підвищується холестерин, що призводить до появи червонуватих прожилок на білках очей. Коли людина перестає випивати, більшість функцій організму поступово відновлюється, що позитивно позначається на зовнішньому вигляді.

Три причини відмовитися від алкоголю вже сьогодні - фото 446330

Це цікаво: Дослідники назвали алкогольний напій, бокал якого замінює годину у спортзалі

Джерело: feel-feed
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
8 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
  • 30 cічня, 16:18
  • 2068
Визначено найпопулярніші кольори авто серед українських водіїв
  • 18 cічня, 12:46
  • 118
Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
  • 29 cічня, 21:50
  • 237
Загрузка...
Новини