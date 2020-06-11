4 поради, як припинити їсти солодощі

Доволі часто любов до солодощів переростає у нездорову тягу, тому фахівці знайшли кілька способів, як її позбутись. Все значно простіше, аніж здається.

Солодощі вважаються простим способом щось відсвяткувати чи заїсти стрес. Навряд чи шматочок чорного шоколаду буде зайвим, але надмірне вживання смаколиків призводить до проблем не лише фізичний, а й психічних. Тому експерти назвали кілька простих порад, які дозволять зменшити тягу до солодощів та покращити самопочуття.

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Більше білків та жирів у раціоні. Правильне харчування і трапези, багаті на білки та жири дозволяють уникнути бажання перекусити чимось некорисним. А от зловживання швидкими вуглеводами й призводить до залежності від цукру.

Складайте меню. Щоб не стикатись з муками вибору, що ж приготувати і не піддаватись бажанню з'їсти печиво замість нормальної страви, можна завчасно планувати собі меню.

Як їсти менше солодкого

Фізичні навантаження актуальні завжди. Під час таких активностей в організмі вивільняють ендорфіни, які дають схожий ефект до вживання солодощів. Тому замість тортика можна організувати легку пробіжку. Так буде подвійний плюс для фігури та здоров'я.

Нормальний сон. Жодні поради не обійдуться без цього пункту, адже якісний відпочинок вночі є дуже важливим для організму. Брак сну викликає проблеми зі здоров'ям, а також стрибки цукру в крові, тому через недосип посилюється бажання з'їсти щось не хороше.

Як їсти менше солодкого

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