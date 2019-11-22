Три потужні фільми, які ви не забудете ніколи

Стрічки, сюжети яких вражають і ваблять. Три атмосферні, потужні картини, які ви запам'ятаєте назавжди.

Реприза

Ерік і Філіп хочуть стати письменниками, але видавці відмовляють Еріку, в той час як рукопис Філіпа оцінюють дуже високо, і молодий автор в мить стає головною подією на норвезькій культурній сцені. Фільм-атмосфера. Просто прекрасний фільм, через який ви будете переживати.

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Ніхто не хотів говорити

Коли старшокласниця Сара відповіла взаємністю на почуття красеня Роба, вона не знала, що через його запальну вдачу і мовчазне невтручання оточуючих їх стосунки закінчаться жахливою трагедією. Сильний, нелегкий фільм. Радимо до перегляду.

Полювання

Учитель живе самотнім життям, весь час бореться за опіку над сином. Його життя поступово стає кращим, коли він знаходить любов і отримує хороші новини від сина, але його нове життя от-от буде жорстоко зруйноване невинною брехнею.

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