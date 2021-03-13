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Три поради, які допоможуть їсти значно менше солодкого
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Щоб їсти менше солодкого, додайте до свого раціону більше білка. Це одна зі змін в образі життя, які допомагають поліпшити контроль над споживанням цукру. Але не єдина. Далі ми розповімо, як ще можна скоротити кількість споживання солодощів.
Тяга до солодкого може стати повсякденною звичкою, але допускати цього не можна. Регулярне споживання продуктів, що містять цукор, асоціюється з розвитком цілої низки порушень у роботі організму, шкодить судинам, підшлункової, печінки. Щоб їсти менше солодкого, дієтологи рекомендують ввести у свій повсякденний спосіб життя ці три зміни.
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Відмовитися від продуктів і напоїв зі штучними підсолоджувачами. Така продукція, за словами експертів, часто містить позначки про те, що вона знежирена або низькокалорійна. В її складі практично завжди містяться підсолоджувачі, штучні ароматизатори та добавки, при засвоєнні яких підвищується ризик метаболічних порушень і може ще більше хотітися "чогось солоденького".
Замінити білий цукор розумною альтернативою. Візьміть порцію сиру або натурального йогурту, додайте шматочки фруктів або ягід – це дасть приємне відчуття солодкого смаку. Водночас рівень глюкози в крові не підвищиться настільки різко і стрімко, як це відбувається при споживанні солодощів.
Також хорошими натуральними підсолоджувачами є екстракт ванілі та кориця, які можна додавати до кави або смузі, не використовуючи білий цукор.
Змінити раціон. Бажання їсти солодке посилюється, коли вживається багато бідних поживними речовинами продуктів. Вони складаються тільки з простих вуглеводів і насичених жирних кислот. Щоб тяга до солодощів стала меншою, у раціоні повинно бути більше продуктів, багатих білком і клітковиною. Вони насичують на довгий час, запобігають різким коливанням рівня цукру в крові, що провокують загострення апетиту, в тому числі до всього солодкого.
Візьміть на озброєння ці поради, щоб стати менш залежними від солодощів. Це дозволить вам бути не лише більш бадьорими, а й почуватися значно краще.
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