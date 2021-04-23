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Чому не варто захоплюватися вживанням яблучного сидру

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Сидр - фото 1
Сидр / pinterest

Яблучний сидр давно завоював загальне визнання: його можна знайти на прилавках практично будь-якого магазину. Тому, якщо ви любите сидр і часто його п'єте, варто знати, чи корисний він для організму або все ж ні.

Сидр готують на базі яблучного, грушевого або айвового соків. Під час створення цього слабоалкогольного напою використовують цукор. У стандартній ємності з сидром міститься 50 грамів цукру. Таку ж кількість білого солодкого можна отримати, з'ївши кілька пончиків, пише dietology.

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Лікарі радять вживати не більше 30 грамів сидру на добу, оскільки в іншому випадку зросте ризик розвитку ожиріння з витікаючими звідти наслідками. Може порушитися обмін речовин і з'явитися цукровий діабет. Варто вживати менше сидру з додаванням живильної солодкої речовини, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.

Чому не варто захоплюватися вживанням яблучного сидру - фото 456749
  • Яблучний сидр – напій алкогольний, тому його не можна вживати дітям, вагітним жінкам
  • Володіє підвищеною кислотністю, а значить – протипоказаний при проблемах зі шлунково-кишковим трактом (особливо при виразковій хворобі і гастриті)
  • Діабетикам теж рекомендується утриматися від вживання газованого яблучного вина, щоб не спровокувати різкий підйом рівня цукру в крові
  • Особам, які мають такі недуги, як холецистит і панкреатит, сидр пити шкідливо (через високу концентрацію фруктових кислот).

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