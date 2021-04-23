Названа оптимальна порція шашлику для людини

Шашлик – доволі важка для перетравлення страва. Смажене жирне м'ясо, часто зі спеціями, та ще й буває трохи підгорілим. Скільки ж шашлику можна з'їсти за один раз і не нашкодити своєму здоров'ю й фігурі?

Порції шашлику великого об'єму вже будуть дуже важкими для перетравлення. Адже смажене на багатті жирне м'ясо – шкідливий і дуже калорійний продукт, пише rsute.

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Мова йде максимум про 300-400 грамів шашлику на людину. "Не варто перевищувати 1,6 грама білка на один кілограм маси тіла. Точно не більше 120 грамів білка", – пояснюють дієтологи. Як зазначають фахівці, у 100 грамах свинини і баранини міститься близько 20 грамів білка. З цього розрахунку і виводиться денна "шашлична" норма.

Крім кількості шашлику треба подумати і про якість, причому саме якість смаженого м'яса – найголовніша проблема. Якщо у м'яса буде засмажена скоринка, це не дуже добре: вона містить канцерогенні сполуки, які сприяють утворенню ракових клітин і вільних радикалів в організмі. А вони, своєю чергою, є токсинами для нашого кишківника і печінки.

Також важливо, з чим саме ми їмо шашлик. А це зазвичай алкоголь, жирні соуси, гострі закуски – все це також варто обмежити, якщо ви замислюєтеся про користь шашликів і взагалі всього походу на пікнік.

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