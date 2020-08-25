Три перших в історії фотознімки

Історія фотографії – відносно невеликий період часу – всього 200 років. Розповідаємо кілька цікавих фактів про найперші у світі знімки.

Перше в історії фото, 1826

Перша у світі фотографія, зроблена на камеру, з'явилася в 1826 році. Її зробив Жозеф Ньєпс Нісефор з вікна верхнього поверху маєтку Ньєпс в бургундському регіоні Франції. Знімок був зроблений за допомогою процесу, відомого як геліографія.

І ще: Букінгемський палац вперше покинуть 65 унікальних картин

Перше в історії фото

Перше фото людини, 1838

У 1838 році Луї Дагер зробив цей знімок Бульвару дю Тампль в Парижі. Тоді він абсолютно випадково вперше зобразив людину на фотографії. Унаслідок довгої витримки весь народ, що тоді був на бульварі, буквально "розчинився" у фотографії.

Перше фото людини

Перша фотографія президента США, 1843

Джон Квінсі Адамс, шостий президент США, виявився першим в історії президентом, який зробив свою фотографію. Дагеротип був зроблений в 1843 році, через кілька років після того, як він покинув свій пост. У 1849 році 11 президент США Джеймс Полк став першим главою держави, якого запам'ятали на фотографії, коли він ще обіймав свою посаду.

Перша фотографія президента

Це цікаво: Берлінський кінофестиваль більше не ділитиме нагороди на жіночі і чоловічі