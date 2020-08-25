Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Букінгемський палац вперше покинуть 65 унікальних картин

  • 12
Букінгемський палац - фото 1
Букінгемський палац / visitlondon

На час ремонту в Букінгемському палаці шедеври Рембрандта, Рубенса, ван Дейка, Каналетто, Вермеєра та Тиціана тимчасово перемістять у Королівську галерею. Полотна будуть там з 4 грудня 2020 по 31 січня 2022 року.

Одна з найбільш вражаючих в світі колекцій творів мистецтва вперше буде виставлена ​​в публічній галереї. У палаці розпочався капітальний ремонт, в рамках якого буде замінено електропроводку та труби. На час ремонту 65 полотен з Букінгемського палацу будуть розміщені в Королівській галереї.

І ще: У Британії виставили на продаж замок з драконом

Твори мистецтва будуть вперше виставлені в рамках окремої експозиції, а не як палацовий декор. Зокрема, відвідувачі виставки зможуть побачити одну з 35 картин Яна Вермеєра "Урок музики". Також будуть представлені два полотна Рембрандта, в тому числі улюблена картина королеви "Суднобудівник з дружиною" (1633 рік).

'Кораблебудівник з дружиною', Рембрандт - фото 421834
"Суднобудівник з дружиною", Рембрандт

Художня колекція Букінгемського палацу налічує 7000 картин, 500 000 гравюр, 30 000 акварелей і малюнків, а також фотографії, кераміку, скульптури, рукописи, ювелірні вироби та інші твори мистецтва. Близько половини картин були придбані Георгом IV.

Це цікаво: Мережу шокувала квартира у центрі Лондона за £200 000 (фото)

Джерело: theguardian
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 429
ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
  • Вчора, 10:30
  • 2315
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2486423
Загрузка...
Новини