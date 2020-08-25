Букінгемський палац вперше покинуть 65 унікальних картин

На час ремонту в Букінгемському палаці шедеври Рембрандта, Рубенса, ван Дейка, Каналетто, Вермеєра та Тиціана тимчасово перемістять у Королівську галерею. Полотна будуть там з 4 грудня 2020 по 31 січня 2022 року.

Одна з найбільш вражаючих в світі колекцій творів мистецтва вперше буде виставлена ​​в публічній галереї. У палаці розпочався капітальний ремонт, в рамках якого буде замінено електропроводку та труби. На час ремонту 65 полотен з Букінгемського палацу будуть розміщені в Королівській галереї.

І ще: У Британії виставили на продаж замок з драконом

Твори мистецтва будуть вперше виставлені в рамках окремої експозиції, а не як палацовий декор. Зокрема, відвідувачі виставки зможуть побачити одну з 35 картин Яна Вермеєра "Урок музики". Також будуть представлені два полотна Рембрандта, в тому числі улюблена картина королеви "Суднобудівник з дружиною" (1633 рік).

"Суднобудівник з дружиною", Рембрандт

Художня колекція Букінгемського палацу налічує 7000 картин, 500 000 гравюр, 30 000 акварелей і малюнків, а також фотографії, кераміку, скульптури, рукописи, ювелірні вироби та інші твори мистецтва. Близько половини картин були придбані Георгом IV.

Це цікаво: Мережу шокувала квартира у центрі Лондона за £200 000 (фото)