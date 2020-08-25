Берлінський кінофестиваль більше не ділитиме нагороди на жіночі і чоловічі

У Берлінале тепер будуть гендерно-нейтральні нагороди

Організатори Берлінського міжнародного кінофестивалю відмовляться від поділу акторських нагород на чоловічі та жіночі. Уже починаючи з наступного заходу, який відбудеться у 2021 році, замість них введуть гендерно-нейтральні призи – за кращу головну роль і за кращу роль другого плану.

Про зміни йдеться у прес-релізі Берлінського кінофестивалю.

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Ми вважаємо, що відсутність поділу акторських нагород за статевою ознакою призведе до підвищення гендерної обізнаності в кіноіндустрії, – заявили організатори Берлінале Марієтті Ріссенбек і Карло Шатріана.

Але на цьому зміни Берлінале не закінчуються. Організатори додадуть премію журі та приберуть премію першого директора Берлінале Альфреда Бауера через його зв'язків з нацистами.

71-ий Берлінський кінофестиваль пройде у лютому 2021 року

Нагадаємо, що 71-й Берлінський кінофестиваль пройде з 11 по 21 лютого 2021 року.

У списку номінацій – вісім нагород:

"Золотий ведмідь" за найкращий повнометражний фільм

Гран-прі журі

"Срібний ведмідь" за найкращу режисуру

Приз журі

"Срібний ведмідь" за найкращу головну роль

"Срібний ведмідь" за кращу роль другого плану

"Срібний ведмідь" за найкращий сценарій

"Срібний ведмідь" за видатний художній внесок

Берлінський міжнародний кінофестиваль вважається одним із найпрестижніших фестивалів Європи та світу у сфері кіно. Він проходить щорічно у лютому у Берліні, починаючи з 1951 року.

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