Три ознаки того, що у вас на роботі нездорова атмосфера

Ось декілька ознак, які можуть виявитися симптомами серйозної проблеми, а не простого конфлікту колег на роботі.

Колеги люблять жорсткі жарти

Одна з поширених форм цькування, жарти», які здаються смішними тільки одній стороні, а насправді порушують кордони і принижують іншу людину. До жартів часто ставляться як до сірої зони, де начебто можна все, просто нібито треба мати почуття гумору. В реальності жарт перестає бути нешкідливим, коли іншому через нього стає важко або погано.

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Ви весь час в стресі

Нерозумно заперечувати, що багато хто з нас живуть в обстановці частого стресу. Проте стрес може бути викликаний і конкретною ситуацією в офісі: якщо думки про роботу викликають у вас тривогу, страх або відчуття безнадійності, можливо, варто більш уважно оцінити стосунки з колегами.

Ваші скарги ігнорують

Одна з поширених порад для тих, хто вирішив боротися з агресією на робочому місці, спробувати вирішити питання офіційно, звернувшись до керівника або у кадрову службу. На жаль, реакція може бути різною: наприклад, замість того, щоб боротися з проблемою, відділ кадрів може порадити вирішити це між собою. І проблема так і залишиться проблемою.

Робота

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