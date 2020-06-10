Рейтинг найдорожчих міст для експатів

Міжнародна консалтингова компанія Mercer (зі штаб-квартирою у Нью-Йорку) опублікувала дослідження вартості життя для експатів у 2020 році. Дізнайтесь, куди перебиратися не надто економічно вигідно.

Почнемо з того, хто такі експати. Це людина, котра тимчасово або ж на постійній основі проживає в іншій країні.

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Уже третій рік поспіль пальму сумнівної першості утримує Гонконг. Цим місто завдячує політичним заворушенням, а також надзвичайно дорогому ринку нерухомості.

Туркменістанський Ашхабад посів другу сходинку

На другій позиції несподівано опинилась столиця Туркменістану Ашхабад. У Mercer засвідчили: за останній рік Ашхабад злетів у рейтингу дорожнечі на п'ять сходинок. Аналітики компанії пояснюють цей ривок тим, що країна переживає сильну кризу. В результаті чого вартість життя тут значно зросла.

У першій десятці рейтингу крім названих трьох міст-лідерів фігурують ще три азіатські мегаполіси: Сінгапур (5), Шанхай (7) і Пекін (10).

Найневигіднішою країною для проживання іноземних фахівців стала Швейцарія. Відразу три її міста розташувалися на сходинках першої десятки: Цюріх (4), Берн (8) і Женева (9).

Ну, а найдешевшими містами для співробітників-іноземців стали Ташкент, Бішкек, Віндхук і Туніс.

При складанні рейтингу аналітики Mercer врахували низку факторів, які формують вартість життя. У тому числі коливання валютних курсів, вплив інфляції на ціни товарів, послуг і житла.

Топ 10 найдорожчих міст для експатів

Гонконг (Китай) Ашхабад (Туркменістан) Токіо (Японія) Цюріх (Швейцарія) Сінгапур Нью-Йорк, США) Шанхай (Китай) Берн (Швейцарія) Женева (Швейцарія) Пекін, (Китай)

Гонконг посів перше місце антирейтингу

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