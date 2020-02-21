Три ознаки того, що певна людина думає про вас

Як дізнатися, що людина про вас думає, навіть не дивлячись на відстань, яка вас розділяє?

Ознака 1. Напевно у вас бувало таке, що ви раптово, згадуєте про людину, не маючи на те вагомих причин. У такі моменти, ця людина думає про вас, а її мозок надсилає вам підсвідомі телепатичні сигнали. Таким самим чином відбувається і зворотне, коли ми думаємо про людину, наш мозок посилає їй невидимий сигнал.

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Ознака 2. Наш мозок дає підказки, які ми в більшості випадків ігноруємо, а даремно. Іноді відбувається таке, що під час переживання сильних емоцій, людині хочеться про це повідомити комусь, можливо навіть тому, кого давно не бачив. Таке відбувається, в тому випадку, якщо людина вам дорога, навіть якщо ви цього і не усвідомлюєте. Таким чином, мозок вам натякає на те, що вам дорога та людина, якій ви хочете повідомити, про те, що ви відчуваєте позитивні чи негативні емоції.

Ознака 3. Не варто недооцінювати свої сни, адже не рідко відбувається таке, що нам сниться людина, яка думає про нас і наша підсвідомість уві сні, все це відтворює в картинку або в дію.

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