Три ознаки того, що на вас грошова порча

Що робити, коли не щастить з грошима / EscapeArtist

Вплив недоброзичливців, які навели порчу на ваші гроші, визначити доволі не складно. Перевірте себе!

Порча на бідність проявляється майже завжди однаково, але варто врахувати деякі особливості.

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Вам не щастить у нових справах

Якщо на вас порча, то найімовірніше вас незабаром осягнуть проблеми з грошима, особливо, що стосується роботи, хобі та бізнесу. Оточення зазвичай списує все на людину, але часто саме вроки впливають на людину і програмують її, адже саме осуд вбиває мотивацію людини, яка хоче щось змінити. Порта стає справжнім болотом.

Вічний боржник

Людина, на яку впливає грошова порча, часто або майже завжди винна комусь гроші, при цьому, доходи дозволяють розплатитися з усіма, але остаточно вилізти з боргів у такої людини не виходить.

Людина, на яку впливає грошова порча, – вічний боржник

Часті втрати

Можливо ви забули гаманець або вас пограбував кишеньковий злодій, мало хто надає значення настільки дрібним для розслідування обставинам, але в сукупності вони є великою небезпекою. Людина стає розсіяною, розбитою, легко розлучається з грошима, не замислюючись про майбутнє. Розум її зазвичай одурманений або забитий іншими думками.

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