Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Перші ластівки Чорна п'ятниця

Три нових серіали, які можна подивитися залпом

  • 15
Кадр з серіалу Кімната - фото 1
Кадр з серіалу Кімната / youtube

Зібрали для вас декілька серіалів, які ви можете взяти і подивитися за один присід!

Острів

Дія серіалу розгортається на острові, але незвичайному.

Читайте також: 4 серіали, які закрили завчасно і дарма

І так, кожен житель острова переживає далеко не найкращі для себе часи, а все через те, що кожен з них працює або на заводі, що виробляє рибні консерви, або ловить рибу. Але кожен день видобутку стає все менше, і що з цим робити ніхто не знає. І до всього іншого, почали відбуватися таємничі загибелі рибалок.

Правосуддя

У центрі сюжету Майя Тревіс, раніше вона займала пост окружного прокурора в Лос-Анджелесі, але все змінилося майже десять років тому, коли вона займалася справою Севві Джонсона, відомого чорношкірого актора, якому висувалося звинувачення у вбивстві дружини. У Тревіс були всі докази на руках, щоб засадити Джонсона в тюрму, але його адвокат дуже спритно зіграв на расовому ґрунті і він домігся, щоб підозрюваного виправдали.

Кімната

Яго Коста завжди був чудовим поліцейським слідчим, хоч при цьому трохи і не здатним налагодити відносини з оточуючими. Але нині Коста за ґратами, його звинувачують у вбивстві, але ніхто не може пояснити причин цього тяжкого злочину.

І ще: Чендлер з Друзів порівняв свій танець з танцем Джокера: фанати знайшли більше спільного

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту
  • 19 листопада, 12:24
  • 5205
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • Вчора, 23:38
  • 604
Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
  • 21 листопада, 14:14
  • 4936
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз