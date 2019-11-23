Три нових серіали, які можна подивитися залпом

Зібрали для вас декілька серіалів, які ви можете взяти і подивитися за один присід!

Острів

Дія серіалу розгортається на острові, але незвичайному.

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І так, кожен житель острова переживає далеко не найкращі для себе часи, а все через те, що кожен з них працює або на заводі, що виробляє рибні консерви, або ловить рибу. Але кожен день видобутку стає все менше, і що з цим робити ніхто не знає. І до всього іншого, почали відбуватися таємничі загибелі рибалок.

Правосуддя

У центрі сюжету Майя Тревіс, раніше вона займала пост окружного прокурора в Лос-Анджелесі, але все змінилося майже десять років тому, коли вона займалася справою Севві Джонсона, відомого чорношкірого актора, якому висувалося звинувачення у вбивстві дружини. У Тревіс були всі докази на руках, щоб засадити Джонсона в тюрму, але його адвокат дуже спритно зіграв на расовому ґрунті і він домігся, щоб підозрюваного виправдали.

Кімната

Яго Коста завжди був чудовим поліцейським слідчим, хоч при цьому трохи і не здатним налагодити відносини з оточуючими. Але нині Коста за ґратами, його звинувачують у вбивстві, але ніхто не може пояснити причин цього тяжкого злочину.

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