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4 серіали, які закрили завчасно і дарма
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Усі ці шикарні серіали були вбиті у самому розквіті телеканалами або самими авторами, а тому стали широко популярними лише у вузьких колах. Саме час переглянути їх!
Рим
Ще до Гри престолів HBO (спільно з BBC) випробував на Римі формулу "секс, кров і політичні інтриги". Антураж відповідний: Римська імперія відразу після галльської війни; Гай Юлій Цезар повертається на батьківщину, де починається громадянська війна між підтримуючою Цезаря партією плебсу і партією аристократії, прихильниками Помпея Великого.
Фарт
Після закритого Дедвуда Девід Мілчев взявся за новий проєкт, на перший погляд, абсолютно бронебійний. Фарт розповідає про світ перегонів, ставок і тих, хто провертає афери на тоталізаторах. У головній ролі шахрая Честера Бернштейна, який повертається у справу, відзначався Дастін Хоффман, на другому плані Нік Нолті і Майкл Гембон. Пілотну серію зняв сам Майкл Манн.
Ганнібал
Естетський трилер про обдарованого профайлера ФБР Вілла Грема і психіатра-консультанта Ганнібала Лектера, які пов'язані робочими і особистими питаннями. Шоураннер Брайан Фуллер перетворив роман Томаса Харріса "Червоний дракон" на візуально багате видовище!
Єрихон
Кінець світу як він є: у США сталися вибухи брудних ядерних бомб, країна розкололася на кілька частин, всюди шастають мародери. Герої живуть в Канзаському містечку з промовистою біблійною назвою Єрихон. Сюжет дуже схожий на пізні сезони Ходячих мерців (мінус зомбі). Городянам доведеться подолати безліч захоплюючих проблем.
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