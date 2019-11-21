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Танці з зірками Перші ластівки

4 серіали, які закрили завчасно і дарма

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Кадр з серіалу Ганнібал - фото 1
Кадр з серіалу Ганнібал / teleguide

Усі ці шикарні серіали були вбиті у самому розквіті телеканалами або самими авторами, а тому стали широко популярними лише у вузьких колах. Саме час переглянути їх!

Рим

Ще до Гри престолів HBO (спільно з BBC) випробував на Римі формулу "секс, кров і політичні інтриги". Антураж відповідний: Римська імперія відразу після галльської війни; Гай Юлій Цезар повертається на батьківщину, де починається громадянська війна між підтримуючою Цезаря партією плебсу і партією аристократії, прихильниками Помпея Великого.

Фарт

Після закритого Дедвуда Девід Мілчев взявся за новий проєкт, на перший погляд, абсолютно бронебійний. Фарт розповідає про світ перегонів, ставок і тих, хто провертає афери на тоталізаторах. У головній ролі шахрая Честера Бернштейна, який повертається у справу, відзначався Дастін Хоффман, на другому плані Нік Нолті і Майкл Гембон. Пілотну серію зняв сам Майкл Манн.

Ганнібал

Естетський трилер про обдарованого профайлера ФБР Вілла Грема і психіатра-консультанта Ганнібала Лектера, які пов'язані робочими і особистими питаннями. Шоураннер Брайан Фуллер перетворив роман Томаса Харріса "Червоний дракон" на візуально багате видовище!

Єрихон

Кінець світу як він є: у США сталися вибухи брудних ядерних бомб, країна розкололася на кілька частин, всюди шастають мародери. Герої живуть в Канзаському містечку з промовистою біблійною назвою Єрихон. Сюжет дуже схожий на пізні сезони Ходячих мерців (мінус зомбі). Городянам доведеться подолати безліч захоплюючих проблем.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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