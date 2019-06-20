Три нові відтінки року: навіщо Інститут кольору Pantone зробив це

Інститут кольору Pantone оприлюднив кілька нових відтінків, які назвав кольорами року. Дізнайтеся, навіщо фахівці це зробили.

За відомостями Pantone, за останні 30 років у світі зникло близько половини всіх коралових рифів, тому нові кольори випустили, щоб привернути увагу до видів коралів, які зникають.

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У грудні 2018 року компанія Pantone представила колір, який, на думку її фахівців, буде користуватися найбільшою популярністю у світі моди та дизайну у 2019 році. Цього разу звання дісталося відтінку Living Coral ("живий кораловий"), якому в колірній палітрі відповідає номер 16-1546. Так в компанії назвали відтінок оранжевого з золотистими півтонами. З огляду на те, що кількість коралових рифів в усьому світі скорочується, в мережі назву кольору вважають іронічною.

Тепер Pantone, Adobe Stock і некомерційне агентство The Ocean Agency об'єдналися, щоб привернути увагу до екологічної проблеми. Як відзначають в Pantone, перед загибеллю деякі види коралів починають світитися, звідси назва нової палітри – Glowing Gone ("осяянні зникомі"). До неї увійшли яскраві відтінки синього, жовтого і фіолетового.

У січні австралійська дизайнерська студія Jack and Huei запропонувала колір Bleached Coral ("знебарвлений кораловий") як колір року на 2020-й. Обраний Pantone відтінок дизайнери назвали "глухим і абсолютно невідповідним". Таким чином вони також хотіли привернути увагу до зникнення коралових рифів в Австралії.

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