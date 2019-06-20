Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Три нові відтінки року: навіщо Інститут кольору Pantone зробив це

  • 54
Три нові відтінки року: навіщо Інститут кольору Pantone зробив це - фото 1

Інститут кольору Pantone оприлюднив кілька нових відтінків, які назвав кольорами року. Дізнайтеся, навіщо фахівці це зробили.

За відомостями Pantone, за останні 30 років у світі зникло близько половини всіх коралових рифів, тому нові кольори випустили, щоб привернути увагу до видів коралів, які зникають.

І ще: Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю

У грудні 2018 року компанія Pantone представила колір, який, на думку її фахівців, буде користуватися найбільшою популярністю у світі моди та дизайну у 2019 році. Цього разу звання дісталося відтінку Living Coral ("живий кораловий"), якому в колірній палітрі відповідає номер 16-1546. Так в компанії назвали відтінок оранжевого з золотистими півтонами. З огляду на те, що кількість коралових рифів в усьому світі скорочується, в мережі назву кольору вважають іронічною.

Тепер Pantone, Adobe Stock і некомерційне агентство The Ocean Agency об'єдналися, щоб привернути увагу до екологічної проблеми. Як відзначають в Pantone, перед загибеллю деякі види коралів починають світитися, звідси назва нової палітри – Glowing Gone ("осяянні зникомі"). До неї увійшли яскраві відтінки синього, жовтого і фіолетового.

У січні австралійська дизайнерська студія Jack and Huei запропонувала колір Bleached Coral ("знебарвлений кораловий") як колір року на 2020-й. Обраний Pantone відтінок дизайнери назвали "глухим і абсолютно невідповідним". Таким чином вони також хотіли привернути увагу до зникнення коралових рифів в Австралії.

Три нові відтінки року: навіщо Інститут кольору Pantone зробив це - фото 335496

До теми: Як змінюються татуювання з плином часу (фото)

Джерело: bird in flight
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як купити кондиціонер для квартири: поради, які врятують вас цього літа
  • Вчора, 12:15
  • 459
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • Вчора, 18:00
  • 325
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1549867
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне