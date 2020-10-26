Три незамінні поради для любителів авокадо

Від тостів з авокадо до домашнього гуакамоле – цей плід здатний прикрасити будь-який стіл і зробити фотографії, гідні Instagram. Ми підготували для вас кілька перевірених прийомів щодо авокадо!

Як вибрати стиглий авокадо

Секрет вибору стиглих фруктів криється під стеблом. Якщо ви відірвете стебло і виявите яскраво-зелений колір, то все в порядку, тоді як коричневий колір вказує на перезрілий авокадо. Якщо стебло відокремити важко, значить, плід ще не дозрів – вибирайте такі авокадо тільки в тому випадку, якщо не плануєте використовувати їх протягом декількох днів.

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Як прискорити дозрівання

Помістіть авокадо в коричневий паперовий пакет, щільно закрийте його і покладіть під прямі сонячні промені. Таким чином етиленовий газ, який природним чином виробляється фруктами під час дозрівання, прискорить процес.

Видалити кісточку без проблем

Забудьте про ложку! Замість цього використовуйте лезо гострого ножа, щоб проткнути кісточку. Потім просто поверніть і дістаньте ніж. Все просто.

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