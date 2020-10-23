Чому з часом зуби стають прозорими

На жаль, у багатьох людей з віком зуби стають прозорішими. Крім того, що це є естетично непривабливим, це ще й позначається на здоров'ї зубів.

Якщо не вживати ніяких заходів, з роками емаль стане дуже тонкою і тендітною, і зуб згодом може просто зламатися або розколотися.

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Для того, щоб зберегти красивою і здоровою свою усмішку, треба не пускати таке явище на самоплив. Фахівці виділяють ряд основних чинників, що впливають на появу прозорості зубного ряду:

спадкова схильність;

незадовільна гігієна за зубами і яснами;

неправильно підібрані засоби гігієни;

невилікуваний карієс та інші стоматологічні захворювання;

надмірне споживання солодкого і газованої води;

слабке слиновиділення;

гастрит;

куріння;

частий прийом антибіотиків;

нестача кальцію;

погана екологія.

Зубний ряд починає потроху стиратися вже відразу після їх прорізування. Це нормальний процес, так зване фізіологічне стирання зубів. Головне стежити, щоб процес не перейшов в надмірне стирання зубного ряду. Першою ознакою розвитку патології і є поява прозорості зубної емалі.

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