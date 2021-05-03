На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Три неприпустимі помилки, які зіпсують смак шашликів
-
- 124
Смачно приготувати свинину – не так просто. Справжні майстри барбекю назвали помилки, які псують смак навіть найсвіжішого м'яса вищої якості.
На якість шашлику впливають багато чинників: маринад, різновид м'яса, вогонь. Але все це справа смаку. Розповідаємо загальні правила, яких слід дотримуватися, щоб не зіпсувати шашлик в процесі приготування. Про це пише портал shashlick.
Це цікаво: До чого може призвести відмова від хліба
Овочі на шампурі. Дивна звичка, походження якої залишається загадкою. Очевидно, що овочі доходять до готовності швидше, за м'ясо. У процесі смаження зняти овочі з шампура не вийде і, швидше за все, вони згорять, залишивши неприємний запах, який м'ясо вбере в себе. Найкраще це робити після приготування основної страви, коли зменшиться жар.
Другою проблемою експерти називають витончений маринад. У гонитві за екзотикою горе-кухарі можуть попросту зіпсувати страву. З гримучої суміші усіх на світі спецій виходить дивний, а часом небезпечний маринад. Чим більше інгредієнтів в ньому, тим гірше буде себе почувати свинина.
Багато хто насаджує м'ясо на шампури щільно, і це виглядає як кебаб з фаршу. Але для того, щоб кожен шматочок м'яса добре присмажився з усіх боків, між ними має залишатися просвіт приблизно в 0,5 см. Якщо насаджувати м'ясо на шампур щільно, воно не просмажиться на місці стиків.
І ще: Цей смачний напій позбавляє проблем з тиском
-
20:474 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:13Що значать колірні смужки на тюбиках зубної пасти
-
19:45Даша Астаф'єва у спокусливій білизні засвітила груди
-
19:154 знаки Зодіаку з дуже сильною імунною системою
-
18:45Від пацанки до панянки 5 сезон 10 випуск: дивитись онлайн фінал, хто переміг у реаліті
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:33Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць
-
18:14Гороскоп на 4 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47У мережі з'явився новий портрет принцеси Шарлотти на честь її дня народження
-
17:20120 тисяч доларів на рік: у США шукають людину, якій платитимуть за пиття вина
-
16:44Jerry Heil показала відео у сексуальній білизні
-
16:17Три неприпустимі помилки, які зіпсують смак шашликів
-
15:42У Польщі знайшли місце, де може бути заховане золото Третього рейху
-
15:17Розкута датська фітнес-модель позувала перед камерою повністю голою (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:00День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн
-
14:43Названий фактор, що впливає на любов до кави
-
14:15У Колізеї до 2023 року побудують нову сцену
-
13:50Українців попередили про похолодання та дощі
-
13:19Mazda відреставрувала футуристичний концепт MX-81, і ось що з цього вийшло
-
12:52Біллі Айліш відмовилася від оверсайзу і вперше знялася у відвертих образах для глянцю
-
12:21Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:49Як приготувати стейк з овочами на грилі: рецепт однієї з найпопулярніших страв
-
11:21Для цих знаків Зодіаку травень буде найуспішнішим місяцем весни
-
10:50Юрій Горбунов засвітив вагітний животик Каті Осадчої: телеведучі знову стануть батьками
-
20:13Що значать колірні смужки на тюбиках зубної пасти
-
18:33Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць
-
15:00День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн
-
12:21Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 травня
- 02 травня
-
20:50Дівчина тижня: пишногруда Мікайла Демайтер, яку називають найсексуальнішою хокеїсткою
-
18:48Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
14:50Як українські зірки відзначають Великдень 2021: святкові фото з паскою
-
11:55МОЗ оновило карантинні зони: хто залишився у "червоних" регіонах
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 травня
-
08:14Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2021 своїми словами
- 01 травня
-
20:47Чи допомагає нічний режим краще спати власникам смартфонів: цікаве дослідження
-
18:19Три доступні продукти, які роблять наш сон здоровим і міцним
-
15:17Глазур для паски своїми руками: рецепт приготування в домашніх умовах
-
12:18Про що таємно мріють усі знаки Зодіаку
-
09:54Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 травня
-
08:32Як виглядає дерев'яна копія Land Rover Defender
- 30 квітня
-
20:22Позитивний вплив на сексуальне життя гарантовано: чому каву корисно пити чоловікам
-
17:254 речі, за які ніколи не варто просити вибачення
-
15:00Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли
-
14:15ВИГРАЙ КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ ВІД РАДІО MAXIMUM
-
12:204 сигнали серед водіїв, про які багато хто не знає
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 квітня
-
07:19Скільки хвилин на день необхідно приділяти ходьбі
- 29 квітня
-
20:21Від хлопців в окулярах до спеки: дівчата у мережі розповіли, що їх найбільше збуджує