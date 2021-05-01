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До чого може призвести відмова від хліба

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Хліб - фото 1
Хліб / pinterest

Повністю відмовлятися від вживання багатого клітковиною хліба, як це багато хто практикує з дієтичних міркувань, не рекомендують. Цей продукт не просто корисний для організму, але і в деяких випадках навіть незамінний.

Як розповіли фахівці з університету Сіднея, в ході масштабного десятирічного дослідження вчені спостерігали за раціоном і станом здоров'я понад 1500 добровольців у віці від 49 років. Про це пише solofood.

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Повідомляється, що на старті експерименту ніхто з них не страждав від якихось серйозних недугів, в тому числі онкологічних і серцево-судинних захворювань. Через десять років у 15 відсотків учасників дослідження, які отримували вуглеводи з продуктів, багатих на клітковину, показники стану здоров'я були кращими, ніж у тих, хто відмовляв собі в їжі з високим вмістом клітковини – хлібі, а також висівках, овочах і фруктах, відзначили автори роботи.

Зокрема, у цих 15 відсотків добровольців відзначалася найменша ймовірність розвитку депресії, дихальної недостатності і важких хронічних хвороб, включаючи рак, діабет, ішемічну хворобу серця та інсульт. Фахівці відзначили, що хоча б два шматочки чорного хліба в добовому раціоні необхідні навіть тим, хто сидить на дієті: фігурі це точно не зашкодить.

До чого може призвести відмова від хліба - фото 457628

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