На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 8 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 19
Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 8 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зірки радять трохи почекати з озвучуванням нетривіальних ідей, відправкою в дорогу, ініціацією нового контакту. Фізична розминка, ділова метушня, активний експеримент обіцяють більше користі вранці. Вечір добрий для тусовок, розваг, побачень. Будуть доречними приємні для ока оновлення дизайну, аромати унісекс, оригінальні акценти в іміджі, нестандартні знаки уваги.
І ще: Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 8 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Ранок Овни зустрінуть бадьорим настроєм. Якщо ви розгубили запал, вам підставлять плече друзі. З діями краще не зволікати, оскільки після полудня ваш і чужий ентузіазм почне падати. Не варто відкладати на вечір нестандартний діловий хід, фізичні навантаження, технічний експеримент. Друга половина дня хороша для вечірок, романтичних зустрічей та мирних розваг.
Телець
Напружений день, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням моральних законів, прозрінням. Якщо сьогодні ви захочете зробити покупку, не зволікайте, оскільки вона виявиться вдалою. Слід активно шукати нові джерела заробітку, але при цьому уникати сумнівних пропозицій. Всю енергію краще направити на роботу – вас неодмінно чекає успіх.
Близнюки
У вас буде більш ніж достатньо сил і енергії. Непогані перспективи можуть виникнути на професійній ниві, але не хапайтеся за кілька справ одночасно. Якщо виникли будь-які суперечки з оточуючими, зараз як раз хороший період для того, щоб досягти взаєморозуміння і уникнути конфлікту.
Рак
Ракам пора відволіктися від важкої ситуації (неприємної розмови, відповідального вибору, небезпечної гри). Змістити фокус уваги допоможе нетрадиційне хобі, незапланована зустріч з друзями, волонтерство, участь у соціальному житті. Ламання шаблонів освіжить ваш погляд на речі і підкаже, як "вбити одним пострілом двох зайців". Не рекомендуються угоди і фінансові операції.
Лев
Сприятливий день для втілення своїх задумів у життя. Імовірність того, що вам вдасться поліпшити своє фінансове становище, сьогодні велика, однак майбутні витрати поглинуть частину прибутку. У професійній сфері діяльності можливі ускладнення, що виникли через необачні обіцянки.
Діва
На цьому етапі варто не розпорошувати свою увагу на дрібниці, зосередьтеся на найголовнішому. Емоції вам будуть тільки заважати, тому постарайтеся виважено підходити до вирішення будь-яких питань. Не варто обмежувати себе у своїх бажаннях і прагненнях.
Терези
Терезам день допомагає скинути з себе негатив, вирватися з-під гніту умовностей і знову відчути свободу. Він сприятливий для активного відпочинку, ігор, танців, занять спортом, рекламної акції, неформального співробітництва, а також для творчості. Вітається незвичайна ініціатива в любові. При спілкуванні з дітьми важливіше за правила і сувору субординацію виявиться дружелюбність.
Скорпіон
День відзначений оновленням почуттів, початком нових справ, підйомом життєвих сил. Можливо, що смуга невдач закінчиться. Ви захочете внести зміни у своє життя. Може трапитися так, що нові пропозиції зроблять покровителі, а друзі підтримають вас. Не відкладайте справу на безвік.
Стрілець
Як і в роботі, так і в особистій сфері настає етап переосмислення нинішніх взаємин і цілком ймовірно, виведення їх на вищий рівень. Швидко виникнуть нові зв'язки і знайомства.
Козеріг
Події цього дня допоможуть Козерогам зняти зацикленість на собі і своїх потребах, викинути з голови зайвий негатив. Непередбачений поворот подій змусить забути про "залізобетонні" шаблони, позбавить від нав'язливих думок і традиційних підходів. Багатьом Козерогам дозволить відволіктися незвичайний шопінг або вирішення нестандартної задачі. Краще не займатися в цю добу рутиною.
Водолій
День не дуже вдалий для любовних відносин, оскільки ймовірні різкі зміни настрою, безпричинна туга, головні болі. Зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. У другій половині дня ви можете отримати підбадьорливу звістку або вигідне замовлення.
Риби
Цей день характеризується емоційною нестійкістю і почуттям душевного неспокою. Велика ймовірність безпричинної різкої зміни настрою від бурхливої радості до повної апатії. День зажадає цілеспрямовано витрачати сили і засоби.
Читайте також: Магнітні бурі у серпні 2020: календар небезпечних дат в Україні
-
19:53Вчені перевірили ефективність вітаміну D при депресії
-
19:42Дивіться, як картонний Tesla Cybertruck на сірниковому запалі робить "мертву петлю"
-
19:21Австралію раптово засипало снігом: фото
-
19:13Як виявити чоловіка-маніпулятора: ТОП фраз, на які слід звернути увагу
-
18:55ТОП-3 ефективних способів тренувати мозок
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:42Зірка серіалу Нормальні люди знявся у новому кліпі The Rolling Stones
-
18:30Ексдівчина Супряги з Динамо закрутила роман з гравцем Шахтаря
-
18:22Гороскоп на 8 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
-
17:56Рецепт ароматного лимонного печива: зробить кожен
-
17:42WAP: Сексуальна Кайлі Дженнер знялась у провокативному кліпі Cardi B
-
17:24Знайдено найхолодніше місце на Землі
-
17:14Ремонтувати не можна полагодити: фахівці перевірили бюджетний OnePlus Nord
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:52Різ Візерспун показала, як змінила її фігуру вагітність
-
16:42Українці не поспішають іти у відпустку цього літа: статистика
-
16:21Астрологи виділили трійку невірних знаків Зодіаку
-
16:13Uliana Royce – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із драйвовою учасницею
-
15:53Допоказувався: власника BMW оштрафували на 1500 євро за непристойний жест
-
15:32Що робити, якщо закачує в машині
-
15:15Абсолютно унікально: у TikTok відреагували на появу Instagram Reels
-
14:53Netflix закриває один зі своїх найпопулярніших серіалів
-
14:42Чорногорія дозволила українцям в'їзд без обмежень
-
14:28Коли Медовий, Яблучний та Горіховий Спас в Україні: дата свят 2020
-
18:12Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
-
12:16ТЕСТ: Дізнайся, яке пиво тобі варто спробувати
-
09:16Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня
-
07:15Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами
- 06 серпня
-
21:24Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки
-
19:13Усе як у страшному сні: наречена розповіла про весільну зйомку під час вибуху у Бейруті
-
16:26Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
-
14:135 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
-
11:50Для очей, вух і серця – 5 книг про те, як давати собі раду
-
09:21Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня
-
07:13Погода в Україні 6 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 05 серпня
-
21:245 речей, які люто бісять більшість водіїв сучасних автомобілів
-
18:52Galaxy Note20 Ultra, Tab S7, Watch 3 і Buds Live: коротко про гаджети з Samsung Unpacked
-
17:51Як зачіска змінює людей: ефектні фото крутих перевтілень
-
14:31Українка зробила свій перший кікфліп: скейтбордист Тоні Хавк це оцінив
-
11:51Підтримку Google Play Music припинять у жовтні: YouTube Music повністю замінить сервіс
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня
-
07:13Як освіжити одяг, якщо немає часу на прання
- 04 серпня
-
21:02Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
-
18:23Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно
-
16:25Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві
-
13:21Кріштіану Роналду поповнив свій автопарк розкішним гіперкаром: фото
-
11:20Ранні кавуни – теж корисні: розповідаємо, чому не варто боятись нітратів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 серпня
-
07:15Погода в Україні 4 серпня: спека повертається