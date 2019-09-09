Три найтепліші моря у світі

На планеті понад 100 морів, і далеко не кожне з них підійде для відпочинку. Розповідаємо про три найтепліші моря, в яких комфортно купатися у будь-яку пору року.

Червоне море

Це море знамените своїми кораловими рифами і різноманітним підводним світом, за що високо цінується дайверами. Через розташування в тектонічній западині воно доволі глибоке: близько 450 м. Влітку вода в Червоному морі прогрівається до +30°С, взимку остигає, але не нижче +20°С. При цьому навіть у найспекотніші місяці вона освіжає: влітку температура повітря на його берегах досягає +40°С. Море омиває береги 8 країн: Єгипту, Йорданії, Ізраїлю, Джибуті, Ємену, Саудівської Аравії, Судану та Еритреї.

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Перська затока

Попри назву, Перську затоку вважають морем, причому найтеплішим у світі: влітку вода прогрівається до +32°С, взимку її температура падає не нижче +18°С. Це пов'язано з невеликою глибиною (всього 90 м) і тим фактом, що по всьому периметру його оточує суша. А саме, найспекотніші країни: Ірак, Бахрейн, Іран, Кувейт, Катар, ОАЕ, Саудівська Аравія і Оман.

Аравійське море

Червоне море розташоване всередині Індійського океану, а Аравійське – у північній його частині. На сході воно омиває півострів Індостан, а на заході – Аравійський півострів. Це море набагато більше і глибше за перші два, його глибина – 5,8 км. На берегах Аравійського моря стоять Джибуті, Ємен, Сомалі, Оман, Пакистан, Іран, Індія і Мальдіви.

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