Три найпопулярніші гаджети для кухні у 2021 році

Дизайнерська думка не стоїть на місці: кухонні гаджети, створені для економії часу, здатні вразити своєю оригінальністю і розбавити щоденну рутину.

Дошка з підносом

Іноді нарізати велику кількість продуктів на звичайній дошці незручно. Щоб усунути цю проблему, була розроблена дошка-піднос. Завдяки їй можна скинути всі інгредієнти, які ви нарізали відразу в ємність і не зупинятися. Це заощадить час і нерви.

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Силіконові килимки для тіста

Зізнайтеся, що за період пандемії ви точно намагалися щось спекти. Однак у багатьох людей виникає проблема при замішуванні тіста. На допомогу приходить зручний силіконовий килимок, який легко вимити, на відміну від столу, на якому найчастіше проходить робота над тістом. Можна знайти килимки зі шкалою. Тоді ви будете бачити до яких розмірів потрібно розкачати пласт.

Розсувна сушарка на мийку

Щоб вода не стікала по поличках і столу, була винайдена спеціальна сушарка. Вона кріпиться на мийку і економить місце на кухні. Крім посуду там можна сушити вимиті овочі та фрукти.

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