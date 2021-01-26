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Експерт розповів, як правильно мити голову без шкоди для волосся

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Експерт розповів, як правильно мити голову без шкоди для волосся - фото 1

Мало хто під час миття голови задумується, чи робить це правильно. А відомий перукар розповів, як краще наносити шампунь, щоб це якнайменше шкодило волоссю і не призводило до випадання.

Популярний перукар Бред Мондо заявив, що ключовою помилкою при митті голови є те, що люди занадто сильно втирають шампунь в шкіру голови. Таким чином пошкоджується кутикула волосся, що призводить до їхнього випадання.

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"Багато хто під час миття сплутує волосся, намагаючись якомога сильніше втерти шампунь в шкіру голови. Дехто навіть "скрабує" голову нігтями, але так робити не можна. Краще наносити шампунь не круговими рухами, а з боку в бік. Рухи з боку в бік – найделікатніші для волосся", – заявив експерт.

Крім того, перукар пояснив, що незалежно від довжини шевелюри необхідно використовувати кількість шампуню розміром з дві монети і наносити його тільки на корені волосся. Він також додав, що під час миття голови вода повинна бути теплою, а не холодною чи гарячою.

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Джерело: thesun
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