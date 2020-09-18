Три найміцніші пари знаків Зодіаку, які ніколи не розпадуться

Ці пари людей часто називають спорідненими душами, і те кохання, яке вони відчувають – це щось набагато більше, ніж просто фізична пристрасть. Отже, ось 3 пари знаків Зодіаку, які ніколи не розлучаться.

Овен і Риби

Всі ми чули фразу про те, що протилежності притягуються. В цьому випадку це дійсно так. Ці знаки Зодіаку є практично повною протилежність один одного. Але саме те, що вони такі різні, робить їх двома нерівними елементами мозаїки любові, які, ідеально підходять один до одного. Овен – це хоч і простакуватий, зате старанний і цілеспрямований, а Риби – куди складніша, креативна і інтуїтивна особистість.

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Діва і Водолій

Такі пари, як правило, злегка вищі за інших в інтелектуальному плані, і вони дуже цим пишаються. Ну і, крім усього іншого, вони настільки ж запекло оберігають один одного від усіх негараздів, як і люблять один одного. Їх любов настільки палка і гаряча, що їм не можна не позаздрити.

Близнюки і Стрілець

Ця пара ніколи не розпадеться, бо її складові схожі як дві краплі води. І Близнюки, і Стрілець люблять проводити час на відкритому повітрі, обожнюють займатися чимось таким, що дає їм сплеск адреналіну, і їм дуже подобається відкривати щось нове. Їхні стосунки практично досконалі. Вони вирушають на пошуки пригод разом, разом забираються в якусь глухомань і практикують навички виживання теж разом.

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