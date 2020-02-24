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Три найкрасивіші жінки світу на думку лікарів

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Бейонсе / zen

Джуліан де Сілва – пластичний хірург, який живе в Лондоні. Саме він назвав трьох найкрасивіших жінок у світі.

Свої висновки відомий доктор зробив ґрунтуючись на математичному понятті "золотого перетину".

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Белла Хадід – американська супермодель палестинського походження 1996 року народження зайняла перше місце, її "індекс краси" на думку британського лікаря дорівнює 94,35%.

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Бейонсе – відома американська співачка і актриса народилася в 1981 році в родині афроамериканця і креолки. Співачка зайняла почесне друге місце в рейтингу доктора де Сілва з "індексом краси" 92,44%.

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Ембер Херд – американська актриса народилася в 1986 році. Ембер була кілька років одружена з Джонні Деппом, а з 2017 року була "дівчиною" відомого мільярдера Ілона Маска. Херд розташувалася на третьому місці серед красунь з індексом 91,85%.

Три найкрасивіші жінки світу на думку лікарів - фото 388152

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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