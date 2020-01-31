Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Таїланд відвідала рекордна кількість українців з часів незалежності

  • 49
Таїланд - фото 1
Таїланд / kidpassage

Впродовж 2019 року у Королівстві Таїланд побувала рекордна кількість українців з часів незалежності. Про це повідомив посол України в Таїланді, Лаосі та М'янмі Андрій Бешта на своїй сторінці в Twitter.

Таїланд став доволі популярним напрямком серед українських мандрівників. Тож не дивно, що кількість наших туристів в екзотичну країну лише зростає.

І ще: Самостійна подорож до Італії: як все організувати

"За інформацією імміграційного бюро Таїланду у 2019 році Королівство відвідало понад 100 тисяч українців – рекордна кількість за часів незалежності України – на 25 тисяч більше, ніж у 2018 році", – написав Бешта.

Він також зазначив, що це стало можливим завдяки введенню Таїландом з квітня 2019 року безвізового режиму для українських туристів.

Читайте також: Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як прокачати Smart TV: поради, які дозволять витиснути максимум зі свого телевізора
  • Вчора, 12:13
  • 8792
Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
  • 27 cічня, 12:00
  • 835
Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
  • 26 cічня, 17:25
  • 2240
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл