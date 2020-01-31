Таїланд відвідала рекордна кількість українців з часів незалежності

Впродовж 2019 року у Королівстві Таїланд побувала рекордна кількість українців з часів незалежності. Про це повідомив посол України в Таїланді, Лаосі та М'янмі Андрій Бешта на своїй сторінці в Twitter.

Таїланд став доволі популярним напрямком серед українських мандрівників. Тож не дивно, що кількість наших туристів в екзотичну країну лише зростає.

І ще: Самостійна подорож до Італії: як все організувати

За інформацією Іміграційного бюро Таїланду у 2019 році Королівство відвідало понад 100000 українців - рекордна кількість з часу незалежності України - на 25000 більше, ніж у 2018 р. Це стало можливим завдяки введенню Таїландом з квітня 2019 р. безвізового режиму для укр туристів. pic.twitter.com/pcTwZEGgra — Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) January 30, 2020

"За інформацією імміграційного бюро Таїланду у 2019 році Королівство відвідало понад 100 тисяч українців – рекордна кількість за часів незалежності України – на 25 тисяч більше, ніж у 2018 році", – написав Бешта.

Він також зазначив, що це стало можливим завдяки введенню Таїландом з квітня 2019 року безвізового режиму для українських туристів.

Читайте також: Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд