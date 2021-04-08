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Гороскоп на 9 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 9 квітня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні гороскоп передбачає потяг до творчості, мобільності і спілкування. В цей день вам особливо привабливим буде здаватися все нове і незвідане або як мінімум не дуже звичне і банальне. Поїздки, відрядження, прогулянки і будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 9 квітня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овну варто уважно прислухатися до того, що говорять навколо: з розмов оточуючих він може дізнатися щось цікаве для себе: наприклад, інформацію або цінну ідею. Крім того, зорі гороскопу говорять про те, що сьогодні Овну не слід нехтувати порадами або відкидати запропоновану допомогу.
Телець
Сьогодні Телець може миттєво спалахнути інтересом до чого-небудь, а також сам здатний заразити емоціями оточуючих! Можливо, саме сьогодні у нього виникне нове хобі або романтичне знайомство, а може бути, Телець сам стане натхненником якогось проєкту. День наділяє його підвищеною допитливістю.
Близнюки
Сьогодні зорі гороскопу надають Близнюкам хороші можливості в справах, пов'язаних з розумовою працею, обмірковуванням і плануванням. День не дуже вдалий для того, щоб почати втілювати ідеї в життя, але от для того, щоб їх генерувати, підходить ідеально! Плани, продумані сьогодні Близнюками, виявляться слушними і мають хороші шанси на успіх.
Рак
Сьогодні Раку просто протипоказано сидіти на одному місці! Життя вимагає від нього нових подій, емоцій, вражень і якомога більше адреналіну в крові! Зорі гороскопу радять Раку сьогодні не стримувати свою тягу до двох речей: до руху і до спілкування. Заняття фітнесом, шопінг, ранкова пробіжка, нові знайомства – все це просто життєво необхідно йому.
Лев
Сьогодні у Лева можуть виникнути розбіжності з оточуючими. Навіть з друзями і близькими йому буде нелегко знайти спільну мову. Причиною може стати категоричність Лева і небажання йти на компроміс. Втім, навіть якщо це не так, Леву варто сьогодні проявити чудеса терпіння і дипломатії.
Діва
Сьогодні ситуація може поставити Діву перед вибором, і їй доведеться болісно вирішувати, що зробити або як вчинити. Вибір може стосуватися і робочих проєктів, і покупок, і особистого життя Діви. Головне, що, зробивши цей вибір, Діві доведеться забути про інші варіанти, тому зорі гороскопу закликають її ретельно зважити всі за і проти.
Терези
Сьогодні у Терезів розум з серцем будуть не в ладу: бажання будуть наполегливо тягнути їх в одну сторону, а логіка і факти абсолютно в іншу. Якщо таке сьогодні відбудеться, зорі гороскопу радять Терезам не поспішати: швидше за все, щоб вони не вибрали, рішення виявиться неправильним.
Скорпіон
Сьогодні день надає Скорпіону хороші можливості скрізь, де життя б'є ключем і де Скорпіон зможе зав'язати нові знайомства! День наділяє його комунікабельністю і легкістю в спілкуванні, тому зорі гороскопу радять Скорпіону сьогодні обов'язково вибратися у світ.
Стрілець
Сьогодні Стрілець не буде налаштований займатися рутинною роботою: в його голові буде шуміти вітер далеких мандрівок. Зорі гороскопу радять йому поєднати приємне з корисним, зайнявшись плануванням своєї відпустки, навіть якщо до неї ще далеко. Перегляд туристичних сайтів дозволить Стрільцю сьогодні вирватися із задушливого будинку або офісу, подумки перенестися в прекрасне далеке.
Козеріг
Сьогодні найкраще Козеріг буде почуватися далеко від дому. День не схиляє його до того, щоб займатися роботою в тиші кабінету або домашніх стін. Навпаки, сьогодні Козерогу потрібно внести в своє життя якомога більше різноманітності, побувавши там, де він ще не був.
Водолій
Сьогодні зорі гороскопу радять Водолію провести якомога більше часу поза домом, наприклад, організувати дружню вечірку, поїхати на природу. Подолавши сьогодні свою інертність, Водолій не пошкодує: він має шанс чудово провести час і зав'язати цікаві знайомства.
Риби
Сьогодні є ймовірність того, що стосунки Риб перевірять на міцність. Це може торкнутися і робочих контактів, і відносин з близькими людьми. День буде провокувати конфліктні ситуації, і якщо Риби захочуть обійти гострі кути, їм доведеться проявити всі свої дипломатичні здібності.
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