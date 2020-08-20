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Дієтолог назвала простий секрет стрункості француженок
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Як швидко схуднути – доволі популярне питання серед жінок у будь-яку пору року. Але мало хто цікавиться не лише дієтами, а й способом життя струнких дівчат. Тому експерт розповіла, як француженкам вдається не страждати від зайвих кілограмів.
Французька кухня відома не лише оригінальними стравами, а й великою кількістю випічки. Але як мешканкам цієї країни вдається тримати себе у формі? Просту таємницю розкрила лікар-дієтолог Джейн Кларк.
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Річ не в обмеженні у їжі чи постійній активності, а в манері харчування. Француженки майже ніколи не їдять у поспіху, адже для них цілком нормальним є насолоджуватись кожною трапезу. Тому вони снідають, обідають та вечеряють повільно. Саме цей лайфхак і дозволяє не переїдати та втамувати голод.
Тому експерт радить брати приклад та розтягувати прийом їжі у часі, роблячи паузи між кожним піднесенням виделки.
"Навіть тоді, коли ви їсте шоколад, насолоджуйтесь процесом! Чим більше задоволення ви отримуєте від їжі, тим щасливіші, коли трапеза підходить до кінця", – наголошує дієтолог.
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