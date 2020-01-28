Три міфи про мову тіла, у які варто перестати вірити

Існує декілька теорій про мову тіла, які доволі далекі від істини. І от вони.

90% інформації ми отримуємо невербально

Доволі спірне твердження, яке, однак, стало дуже популярним. І цитують його всі, кому не лінь. Адже якби 90% інформації ми отримували невербально, то могли б без перекладу дивитися фільм будь-якою мовою. Але цього чомусь не відбувається.

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Брехуни не дивляться в очі

"Знову брешеш? Дивись мені в очі!". Щось подібне ви напевно чули. Особливо в дитинстві, наприклад, коли, хвилюючись, розповідали вчительці, що забули вдома зошит з домашнім завданням. Твердження про те, що брехуни уникають зорового контакту, – насправді не таке вже й помилкове. При цьому якщо людина відводить погляд під час розмови, це зовсім не означає, що вона обманює.

Схрещені на грудях руки – захисна поза

Легенда свідчить: якщо людина склала руки на грудях, значить, вона закривається від оточуючих, відчуває себе некомфортно або навіть проявляє ворожість. Ця ідея багато років тиражувалася у літературі. Дійшло до того, що люди бояться схрещувати руки на публіці, раптом інші вирішать, що з нею щось не те. Психологи стверджують, що люди схрещують руки на грудях з безлічі причин. Іноді ми й правда робимо таким чином, щоб заспокоїтися.

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