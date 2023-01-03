Три кроки, щоб зробити кожен ранок добрим

Як зустрінеш день, так його й проведеш. Саме тому дуже важливо розпочинати ранок правильно!

Як треба проводити ранок, щоб зберегти та примножити красу, здоров'я та бадьорість, пише lifehacker.

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Склянка теплої води

Найкращий спосіб очистити свій організм і запустити метаболізм зранку – випити склянку теплої води. У мережі часто радять випивати воду з лимоном, але все ж таки це не найкраща ідея. Не забувайте, лимонна кислота на голодний шлунок – шлях до гастриту.

Мінімум прийняття рішень

Щоб продуктивніше провести свій ранок, подумайте, які рішення ви зможете щодня приймати автоматично. Ось кілька простих дій, які вам допоможуть: вибрати вбрання перед сном, їсти на сніданок одне й те саме, встати раніше, щоб уникнути пробок.

Приємні справи на ранок

Подумайте, які справи заряджають вас енергією. Наприклад, ви любите читати, але не знаходите на це часу протягом дня. Або ви давно хотіли робити вранці в душі сухий масаж, а не вибігати із ванної через п'ять хвилин. Навчитися гімнастики обличчя. Медитувати.

Ранкові ритуали

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