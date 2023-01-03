На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Три кроки, щоб зробити кожен ранок добрим
-
- 974
Як зустрінеш день, так його й проведеш. Саме тому дуже важливо розпочинати ранок правильно!
Як треба проводити ранок, щоб зберегти та примножити красу, здоров'я та бадьорість, пише lifehacker.
Це цікаво: 8 неочевидних ознак того, що ви справді любите свою роботу
Склянка теплої води
Найкращий спосіб очистити свій організм і запустити метаболізм зранку – випити склянку теплої води. У мережі часто радять випивати воду з лимоном, але все ж таки це не найкраща ідея. Не забувайте, лимонна кислота на голодний шлунок – шлях до гастриту.
Мінімум прийняття рішень
Щоб продуктивніше провести свій ранок, подумайте, які рішення ви зможете щодня приймати автоматично. Ось кілька простих дій, які вам допоможуть: вибрати вбрання перед сном, їсти на сніданок одне й те саме, встати раніше, щоб уникнути пробок.
Приємні справи на ранок
Подумайте, які справи заряджають вас енергією. Наприклад, ви любите читати, але не знаходите на це часу протягом дня. Або ви давно хотіли робити вранці в душі сухий масаж, а не вибігати із ванної через п'ять хвилин. Навчитися гімнастики обличчя. Медитувати.
І ще: Як правильно відмовляти, щоб не образити людей
- 04 січня
-
20:36ТОП 10 найпопулярніших моделей авто у 2022 році серед українців
-
19:31Професор з окопу – в Ужгороді встановили мініскульптурку на честь викладача
-
18:34Китайський гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків зодіаку
-
17:385 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:31Щедрівки для дітей і дорослих на Старий Новий рік – тексти українських пісень з відео
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:37Погода 5 січня в Україні – синоптикиня розповіла, коли прийде мороз
-
14:40Київ визнали найкращим містом світу 2023 – рейтинг міст від Resonance
-
13:31У Держспецзв'язку пояснили, як працює конфіденційний режим у Gmail
-
12:37Клопотенко приготував 3 намазки з кисломолочного сиру: рецепти, коли немає світла
-
11:35Гурт KAZKA та Євген Хмара записали акустичну чуттєву версію пісні "Свята"
-
10:32У Київському зоопарку показують незвичайні породи кроликів як символ 2023 року
-
09:37Ці ранкові процедури можуть нашкодити шкірі
-
08:29Вистачить 10 хв: найкращі комплекси ранкової зарядки, що збадьорять на весь день
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 03 січня
-
20:454 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:33Вірші про зиму – красиві українські поезії для дітей і дорослих
-
18:29Я відчуваю тебе: Оксана Муха та Іван Леньо виконали саундтрек до фільму "Щедрик"
-
17:30Віншування на Коляду для дітей і дорослих – оригінальні вітання на Різдво
-
16:30Що робити, щоб губи не тріскали взимку
-
15:35Погода 4 січня в Україні – синоптикиня розповіла, скільки ще протримається тепло
-
14:31Starbucks показав, як змінювався дизайн їхнього новорічного стаканчика за останні 25 років
-
13:31Фахівці розповіли, як повернутися до тренувань після свят
-
12:29Посівалки на Старий Новий рік 2023 – найкращі засівалки для дітей
-
11:27Володимир Ярославський показав, як приготувати глінтвейн: рецепт зимового напою
- 04 січня
-
18:34Китайський гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків зодіаку
-
14:40Київ визнали найкращим містом світу 2023 – рейтинг міст від Resonance
-
10:32У Київському зоопарку показують незвичайні породи кроликів як символ 2023 року
- 03 січня
-
18:29Я відчуваю тебе: Оксана Муха та Іван Леньо виконали саундтрек до фільму "Щедрик"
-
14:31Starbucks показав, як змінювався дизайн їхнього новорічного стаканчика за останні 25 років
-
10:33У Києві посеред зими розквітли сакури (ФОТО)
- 02 січня
-
18:32Вірші на Різдво 2023 для дітей – найкращі різдвяні віршики на Коляду
-
14:34Рейтинг ТОП 10 найкращих ялинок у світі від BBC, київська – на 5 місці
-
10:31За 5 хвилин: як прокидатися зранку із задоволенням
- 01 січня
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
- 31 грудня
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
08:52Погода на Новий Рік 2023: прогноз синоптиків на 31 грудня та 1 січня
- 30 грудня
-
14:34Електромобілі протестували в реальних умовах: ТОП 10 машин з найбільшим запасом ходу
-
10:50"Я просто не впізнала своє місто": вчителька розповіла, який вигляд має зараз Миколаїв
- 29 грудня
-
18:53Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
-
14:43"Я такого ще ніколи не зустрічала": Любов зі Слов'янська про життя на Буковині
-
09:50Як психіка реагує на тривалу відсутність світла: пояснення психологів
- 28 грудня
-
18:49Фінансовий гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків Зодіаку
-
14:28Що не можна робити у середу: давні забобони, у які досі вірять
-
10:45Після всіх труднощів: ці знаки Зодіаку отримають особливі сюрпризи у 2023
- 27 грудня
-
17:50Січеславці передали "святкові вітання" окупантам – вогняне відео
-
12:52Аварійних відключень вже не буде: в Укренерго попередили про новий фейк