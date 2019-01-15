Домашній глінтвейн: прості рецепти з фото

Глінтвейн ні в якому разі не повинен кипіти / maximum.fm

Гарячий пряний глінтвейн – найкращий зимовий напій. Домашній глінтвейн можна варити по-різному, дуже велику роль тут відіграють спеції і якість вина. Рецепти нашого смачного глінтвейну точно припадуть вам до душі.

Якогось одного чіткого рецепту глінтвейну не існує. Можна взяти абсолютно будь-яке вино, додати до нього будь-які спеції, фрукти і ягоди, проварити на невеликому вогні і все – глінтвейн з червоного вина готовий!

Це смачно: Як смачно і правильно приготувати домашнє вино

Глінтвейн класичний

Продукти:

Вино червоне сухе 1,5 л

Цукор 300 г

Гвоздика 3 шт.

Кориця 1 щіпка

Лимон (цедра) 1 шт.

Домашній глінтвейн: прості рецепти з фото

Як приготувати класичний глінтвейн:

Лимон вимити, на середній тертці натерти цедру. В емальовану каструлю насипати цукор, додати спеції. Додати червоне сухе вино. Перемішати. Поставити каструлю на вогонь. Всі інгредієнти нагріти в емальованій каструлі до 70-80°С, помішуючи. Глінтвейн процідити. Глінтвейн класичний готовий.

Рецепт глінтвейну, класичний спосіб приготування – дивитися онлайн:

Апельсиновий глінтвейн з корицею

Продукти:

Вино червоне міцне 750 мл

Сік 400 мл

Кориця (палички) 2 шт.

Цукор пісок 125 г (за смаком)

Цукор коричневий 125 г (за смаком)

Апельсин 1 шт.

Домашній глінтвейн: прості рецепти з фото

Як приготувати апельсиновий глінтвейн з корицею:

З'єднати всі інгредієнти в каструлі. Гріти на середньому вогні, помішуючи, поки цукор не розчиниться. Вимити апельсин, нарізати шматочками разом з шкіркою. Викласти апельсин. Залишити на вогні 10 хвилин, поки всі аромати не заваряться. Не давати вину закипіти, щоб алкоголь не википів. Подавати апельсиновий глінтвейн відразу ж у вогнетривких склянках, апельсин і корицю можна залишити.

Глінтвейн безалкогольний

Продукти:

Сік виноградний 500 мл

Вода 100 мл

Цедра 0,5 апельсина

Цедра 1 лимона

Яблуко 0,5 шт.

Родзинки 2 ст.л.

Кориця 1 паличка

Гвоздика 5-6 бутонів

Кардамон 4 зернятка

Імбир мелений 0,5 ч.л.

Домашній глінтвейн: прості рецепти з фото

Як приготувати бузалкогольний глінтвейн:

У каструлю з товстим дном налийте виноградний сік з темних сортів винограду і додайте воду. Помістіть в каструлю до соку всі необхідні спеції. Їх можна змінювати на свій смак. З апельсина і лимона зніміть цедру спеціальним ножем або за допомогою звичайної терки. Половинку яблука очистіть від насіння і наріжте часточками. Покладіть цедру, родзинки і яблуко в каструлю. Нагрійте безалкогольний глінтвейн з виноградного соку майже до кипіння, зніміть з вогню і дайте настоятися 10-15 хвилин. Процідіть напій через сито. Подавайте глінтвейн безалкогольний гарячим, у високих склянках, прикрасивши часточкою цитрусових і коктейльною трубочкою.

Глінтвейн з коньяком і кавою

Продукти:

Вино 600 мл

Цукор 100 г

Коньяк 70 мл

Кава еспресо 1 горня

Лимон для подачі

Домашній глінтвейн: прості рецепти з фото

Як приготувати глінтвейн з коньяком і кавою:

Наливаємо в сотейник червоне сухе вино. Додаємо коньяк. Наливаємо кави. Замість еспресо можемо використовувати розчинний напій. Насипаємо в суміш алкоголю та кави необхідну норму цукру. Змішуємо інгредієнти. Підігріваємо масу до повного розчинення цукру-піску. Чекаємо коли напій почне кипіти. За бажання, додаємо в сотейник з алкогольним напоєм будь-які спеції. Подаємо ароматний глінтвейн з коньяком у вогнетривких скляних стаканах або чашках. Прикрашаємо скибочкою лимона.

Рецепт глінтвейна з коньяком – дивитися онлайн:

Яблучний глінтвейн

Продукти:

Вино червоне сухе 150 мл

Чай міцний чорний 150 мл

Апельсиновий сік свіжовичавлений 50 мл

Ром темний 40 мл

Цукор 2 ст. ложки

Яблуко (ароматне) 0,5 шт.

Лимон 2 кружальця

Кориця 1 паличка

Бадьян (аніс) 1 зірочка

Гвоздика 2 шт.

Домашній глінтвейн: прості рецепти з фото

Як приготувати яблучний глінтвейн:

Вино має бути сухим або напівсухим. Найчастіше використовують червоні вина. Солодкі вина для глінтвейну не підходять. Вино не можна доводити до кипіння! Інакше воно втратить весь свій смак. Спеції краще використовувати не мелені, а цілі, щоб в напої не було "піску". Посуд для приготування глінтвейну повинен бути скляний або емальований. У металевих каструлях варити глінтвейн не рекомендують: це впливає на його смакові якості. Одного разу підігріте вино не можна охолоджувати і розігрівати знову: воно втратить весь свій букет.

Глінтвейн Кароліна

Продукти:

Червоне вино 400 мл

Коньяк 75 мл

Горілка 50 мл

Цукор 50г

Мускатний горіх на смак

Гвоздика 1 щіпка

Кориця 3 щіпки

Запашний перець 2 горошини

Лимон (для прикраси) 1 шт.

Домашній глінтвейн: прості рецепти з фото

Як приготувати глійнтвейн Кароліна:

Червоне вино вилити в емальований посуд. Засипати у вино цукор, покласти спеції. Гріти, помішуючи, дерев'яною ложкою, не доводити до кипіння. Потім влити коньяк і горілку, розігріти глінтвейн, не доводячи, знову ж таки, до кипіння. Залити глінтвейн в термос, витримати мінімум 1 годину. Домашній глінтвейн Кароліна готовий.

Глінтвейн з імбиром

Продукти:

Вино червоне сухе 1,5 л

Апельсини 3 шт.

Гвоздика 15 шт.

Лимон 1 шт.

Цукор 5-6 ст. л.

Кориця 2 палички

Імбир шматочок 5 см

Родзинки 50 г

Домашній глінтвейн: прості рецепти з фото

Як приготувати глінтвейн з імбиром:

Один апельсин залиште цілим, а два розріжте на 4 частини. Лимон розріжте на 4 частини. Шматочок імбиру очистіть і розріжте навпіл. У шкірку цілого апельсина застроміть гвоздички, рівномірно розподіляючи їх по всій поверхні апельсина. У каструлю покладіть цілий апельсин з гвоздикою, шматочки апельсинів, шматочки лимона, імбир, корицю, родзинки. Влийте вино. Поставте каструлю на невеликий вогонь. Всипте цукор. Добре перемішайте. Нагрівайте, помішуючи, до температури 70-80 градусів. Кип'ятити вино не можна. Накрийте і залиште глінтвейн на 20-30 хвилин. Потім розлийте глінтвейн в горнята або в келихи з ручкою з термостійкого скла.

Читайте також: Що приготувати на вечерю швидко: рецепти з фото