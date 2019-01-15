На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Домашній глінтвейн: прості рецепти з фото
-
- 285
Гарячий пряний глінтвейн – найкращий зимовий напій. Домашній глінтвейн можна варити по-різному, дуже велику роль тут відіграють спеції і якість вина. Рецепти нашого смачного глінтвейну точно припадуть вам до душі.
Якогось одного чіткого рецепту глінтвейну не існує. Можна взяти абсолютно будь-яке вино, додати до нього будь-які спеції, фрукти і ягоди, проварити на невеликому вогні і все – глінтвейн з червоного вина готовий!
Це смачно: Як смачно і правильно приготувати домашнє вино
Глінтвейн класичний
Продукти:
- Вино червоне сухе 1,5 л
- Цукор 300 г
- Гвоздика 3 шт.
- Кориця 1 щіпка
- Лимон (цедра) 1 шт.
Як приготувати класичний глінтвейн:
- Лимон вимити, на середній тертці натерти цедру. В емальовану каструлю насипати цукор, додати спеції. Додати червоне сухе вино. Перемішати.
- Поставити каструлю на вогонь. Всі інгредієнти нагріти в емальованій каструлі до 70-80°С, помішуючи. Глінтвейн процідити. Глінтвейн класичний готовий.
Рецепт глінтвейну, класичний спосіб приготування – дивитися онлайн:
Апельсиновий глінтвейн з корицею
Продукти:
- Вино червоне міцне 750 мл
- Сік 400 мл
- Кориця (палички) 2 шт.
- Цукор пісок 125 г (за смаком)
- Цукор коричневий 125 г (за смаком)
- Апельсин 1 шт.
Як приготувати апельсиновий глінтвейн з корицею:
- З'єднати всі інгредієнти в каструлі. Гріти на середньому вогні, помішуючи, поки цукор не розчиниться. Вимити апельсин, нарізати шматочками разом з шкіркою. Викласти апельсин.
- Залишити на вогні 10 хвилин, поки всі аромати не заваряться. Не давати вину закипіти, щоб алкоголь не википів. Подавати апельсиновий глінтвейн відразу ж у вогнетривких склянках, апельсин і корицю можна залишити.
Глінтвейн безалкогольний
Продукти:
- Сік виноградний 500 мл
- Вода 100 мл
- Цедра 0,5 апельсина
- Цедра 1 лимона
- Яблуко 0,5 шт.
- Родзинки 2 ст.л.
- Кориця 1 паличка
- Гвоздика 5-6 бутонів
- Кардамон 4 зернятка
- Імбир мелений 0,5 ч.л.
Як приготувати бузалкогольний глінтвейн:
- У каструлю з товстим дном налийте виноградний сік з темних сортів винограду і додайте воду. Помістіть в каструлю до соку всі необхідні спеції. Їх можна змінювати на свій смак.
- З апельсина і лимона зніміть цедру спеціальним ножем або за допомогою звичайної терки. Половинку яблука очистіть від насіння і наріжте часточками.
- Покладіть цедру, родзинки і яблуко в каструлю. Нагрійте безалкогольний глінтвейн з виноградного соку майже до кипіння, зніміть з вогню і дайте настоятися 10-15 хвилин. Процідіть напій через сито. Подавайте глінтвейн безалкогольний гарячим, у високих склянках, прикрасивши часточкою цитрусових і коктейльною трубочкою.
Глінтвейн з коньяком і кавою
Продукти:
- Вино 600 мл
- Цукор 100 г
- Коньяк 70 мл
- Кава еспресо 1 горня
- Лимон для подачі
Як приготувати глінтвейн з коньяком і кавою:
- Наливаємо в сотейник червоне сухе вино. Додаємо коньяк. Наливаємо кави. Замість еспресо можемо використовувати розчинний напій.
- Насипаємо в суміш алкоголю та кави необхідну норму цукру. Змішуємо інгредієнти. Підігріваємо масу до повного розчинення цукру-піску.
- Чекаємо коли напій почне кипіти. За бажання, додаємо в сотейник з алкогольним напоєм будь-які спеції. Подаємо ароматний глінтвейн з коньяком у вогнетривких скляних стаканах або чашках. Прикрашаємо скибочкою лимона.
Рецепт глінтвейна з коньяком – дивитися онлайн:
Яблучний глінтвейн
Продукти:
- Вино червоне сухе 150 мл
- Чай міцний чорний 150 мл
- Апельсиновий сік свіжовичавлений 50 мл
- Ром темний 40 мл
- Цукор 2 ст. ложки
- Яблуко (ароматне) 0,5 шт.
- Лимон 2 кружальця
- Кориця 1 паличка
- Бадьян (аніс) 1 зірочка
- Гвоздика 2 шт.
Як приготувати яблучний глінтвейн:
- Вино має бути сухим або напівсухим. Найчастіше використовують червоні вина. Солодкі вина для глінтвейну не підходять. Вино не можна доводити до кипіння! Інакше воно втратить весь свій смак.
- Спеції краще використовувати не мелені, а цілі, щоб в напої не було "піску". Посуд для приготування глінтвейну повинен бути скляний або емальований. У металевих каструлях варити глінтвейн не рекомендують: це впливає на його смакові якості.
- Одного разу підігріте вино не можна охолоджувати і розігрівати знову: воно втратить весь свій букет.
Глінтвейн Кароліна
Продукти:
- Червоне вино 400 мл
- Коньяк 75 мл
- Горілка 50 мл
- Цукор 50г
- Мускатний горіх на смак
- Гвоздика 1 щіпка
- Кориця 3 щіпки
- Запашний перець 2 горошини
- Лимон (для прикраси) 1 шт.
Як приготувати глійнтвейн Кароліна:
- Червоне вино вилити в емальований посуд. Засипати у вино цукор, покласти спеції. Гріти, помішуючи, дерев'яною ложкою, не доводити до кипіння.
- Потім влити коньяк і горілку, розігріти глінтвейн, не доводячи, знову ж таки, до кипіння. Залити глінтвейн в термос, витримати мінімум 1 годину. Домашній глінтвейн Кароліна готовий.
Глінтвейн з імбиром
Продукти:
- Вино червоне сухе 1,5 л
- Апельсини 3 шт.
- Гвоздика 15 шт.
- Лимон 1 шт.
- Цукор 5-6 ст. л.
- Кориця 2 палички
- Імбир шматочок 5 см
- Родзинки 50 г
Як приготувати глінтвейн з імбиром:
- Один апельсин залиште цілим, а два розріжте на 4 частини. Лимон розріжте на 4 частини. Шматочок імбиру очистіть і розріжте навпіл.
- У шкірку цілого апельсина застроміть гвоздички, рівномірно розподіляючи їх по всій поверхні апельсина. У каструлю покладіть цілий апельсин з гвоздикою, шматочки апельсинів, шматочки лимона, імбир, корицю, родзинки. Влийте вино.
- Поставте каструлю на невеликий вогонь. Всипте цукор. Добре перемішайте. Нагрівайте, помішуючи, до температури 70-80 градусів. Кип'ятити вино не можна.
- Накрийте і залиште глінтвейн на 20-30 хвилин. Потім розлийте глінтвейн в горнята або в келихи з ручкою з термостійкого скла.
Читайте також: Що приготувати на вечерю швидко: рецепти з фото
-
17:55Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року
-
17:47Кайлі Дженнер показала струнку фігуру у білизні
-
17:23Названий перевірений засіб від нежитю
-
17:13Чому не категорично не можна вживати алкогольні напої після тренування
-
16:53Microsoft відмовляється від безкоштовної підтримки Windows 7
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
16:46Міністр з Канади показав, чому не варто виступати на вулиці взимку: відео
-
16:20Леся Нікітюк вийшла під сніг у відвертому образі
-
16:14У Детройті представили концепт електромобіля Nissan IMs
-
15:59Дантес і Дорофєєва оригінально підтримали Аdele популярним флешмобом
-
15:45Синоптик попередила про різку зміну погоди
-
15:21Домашній глінтвейн: прості рецепти з фото
-
15:13Технічні характеристики смартфона Samsung Galaxy M20 з'явились в мережі
-
14:58Піца, 300 гамбургерів і багато фрі: Трамп нагодував спортсменів фастфудом в Білому домі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:44Дивний кіт став зіркою мережі, і ось чому: відео
-
14:22У США назвали найбільш продавані авто
-
14:14У скільки обійдеться безбілетний проїзд у Європі
-
13:57Колишня Леонардо Ді Капріо розбурхала мережу інтимним знімком
-
13:43Американка перетворила старе дерево у бібліотеку
-
13:23Мандрівка у Венецію стане дорожчою
-
13:13Xiaomi тотально підняла ціни на всі смартфони
-
12:56У США представили нову Toyota Supra
-
12:42Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри
-
12:24Дівчина заради племінника скинула 110 кг: фото до і після
-
17:13Чому не категорично не можна вживати алкогольні напої після тренування
-
15:21Домашній глінтвейн: прості рецепти з фото
-
12:13ТОП-10 додатків для смартфона, які підвищать вашу продуктивність
-
10:15День Вікіпедії: цікаві факти та маловідомі можливості онлайн-енциклопедії
-
07:56Науковці розповіли, чому не варто дотримуватися стерильної чистоти в домі
- 14 січня
-
20:145 міфів про презервативи, в які ви досі вірите
-
18:14П'ять простих способів запам'ятовувати нову інформацію
-
17:35Один в каное – У мене немає дому: дивіться перший кліп відомого гурту
-
15:13Шість неочевидних ознак людини з високим інтелектом
-
14:07MELOVIN – З тобою, зі мною, і годі: новий кліп співака підкорює мережу
-
11:26Добрий вечір – українські зірки записали сучасну версію колядки: відео
-
08:37Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 січня 2019 для знаків Зодіаку
- 13 січня
-
20:50Названо найкращі міста для здорового відпочинку
-
18:22Старий Новий рік 2019: традиції, прикмети і заборони
-
17:10Дівчина тижня: спокуслива американська модель Меггі Роулінс
-
15:21Малкольм у центрі уваги: як змінилися зірки серіалу
-
12:31Популярні пісні: плейлист нової музики січня
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 13 січня
- 12 січня
-
21:23Переплутали з Емілі Кларк: KAZKA ділиться ніжними фото з відпустки
-
19:25Індекс бігмака: українська гривня - найбільш недооцінена валюта
-
17:27Чому так довго: Nokia показала дуже милу інфографіку
-
16:36Як досягати успіхів: простий спосіб, який підходить всім
-
12:16Найкращі детективні серіали 2018, які вас здивують
-
10:29Альтернативна музика: плейлист нових рок-пісень тижня
-
08:15Точний прогноз погоди в Україні 12 січня