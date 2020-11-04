Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Три концептуальні Alfa Romeo продали за майже 15 мільйонів доларів

  • 14
Автомобілі Alfa Romeo продали як витвори мистецтва - фото 1
Автомобілі Alfa Romeo продали як витвори мистецтва

На аукціоні Sotheby's продали три концепти Alfa Romeo з серії Berlina Aerodinamica Tecnica, за які вдалося отримати рекордні 14 840 000 доларів.

Концептуальні автомобілі Alfa Romeo лінійки Berlina Aerodinamica Tecnica були побудовані у першій половині п'ятдесятих років італійським кузовним ательє Bertone на шасі моделі 1900 Sprint.

Це цікаво: ТОП-3 основні страхи водіїв, через які новачки бояться сідати за кермо

Три концепти, які отримали прості назви B.A.T. 5, B.A.T. 7 і B.A.T. 9, у 1989 році придбав невідомий покупець на знаменитому "Конкурсі елегантності" у Пеббл-Біч, а через три десятки років він вирішив від них позбутися. У результаті всі три концепти Alfa Romeo продали за майже 15 мільйонів доларів одним лотом на аукціоні Sotheby's.

Три концептуальні Alfa Romeo продали за майже 15 мільйонів доларів - фото 433535

Три концептуальні Alfa Romeo продали за майже 15 мільйонів доларів - фото 433536

Три концептуальні Alfa Romeo продали за майже 15 мільйонів доларів - фото 433537

Три концептуальні Alfa Romeo продали за майже 15 мільйонів доларів - фото 433538

Три концептуальні Alfa Romeo продали за майже 15 мільйонів доларів - фото 433539

Три концептуальні Alfa Romeo продали за майже 15 мільйонів доларів - фото 433540

Цікаво, що автомобілі B.A.T. 5, B.A.T. 7 і B.A.T. 9 пустили з молотка у категорії витвори мистецтва. За рекордну для післявоєнних Alfa Romeo суму у 14 840 000 доларів новий покупець, який також вирішив залишитися невідомим, до того ж отримав кілька картин.

Усі три концепти втілювали останні напрацювання в області аеродинаміки, причому показники поліпшувалися від моделі до моделі: у купе B.A.T. 5 коефіцієнт опору становить 0,23, а у B.A.T. 7 – вражаючі 0,19.

Читайте також: MINI зробить свою найпотужнішу та найшвидшу модель електричною

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Sigma mobile X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
  • 02 листопада, 12:14
  • 263
З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 01 листопада, 18:50
  • 104
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2621475
Загрузка...
Новини