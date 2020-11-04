Три концептуальні Alfa Romeo продали за майже 15 мільйонів доларів

На аукціоні Sotheby's продали три концепти Alfa Romeo з серії Berlina Aerodinamica Tecnica, за які вдалося отримати рекордні 14 840 000 доларів.

Концептуальні автомобілі Alfa Romeo лінійки Berlina Aerodinamica Tecnica були побудовані у першій половині п'ятдесятих років італійським кузовним ательє Bertone на шасі моделі 1900 Sprint.

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Три концепти, які отримали прості назви B.A.T. 5, B.A.T. 7 і B.A.T. 9, у 1989 році придбав невідомий покупець на знаменитому "Конкурсі елегантності" у Пеббл-Біч, а через три десятки років він вирішив від них позбутися. У результаті всі три концепти Alfa Romeo продали за майже 15 мільйонів доларів одним лотом на аукціоні Sotheby's.

Цікаво, що автомобілі B.A.T. 5, B.A.T. 7 і B.A.T. 9 пустили з молотка у категорії витвори мистецтва. За рекордну для післявоєнних Alfa Romeo суму у 14 840 000 доларів новий покупець, який також вирішив залишитися невідомим, до того ж отримав кілька картин.

Усі три концепти втілювали останні напрацювання в області аеродинаміки, причому показники поліпшувалися від моделі до моделі: у купе B.A.T. 5 коефіцієнт опору становить 0,23, а у B.A.T. 7 – вражаючі 0,19.

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