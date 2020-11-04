MINI зробить свою найпотужнішу та найшвидшу модель електричною

Найпотужніша та найшвидша модель у сімействі MINI, яка традиційно має ім'я John Cooper Works GP, у новому поколінні отримає електричну силову установку. Розповідаємо, коли варто очікувати на оновлений потужний MINI.

У MINI не приховували планів з поступової електрифікації усієї модельної лінійки. Однак тепер стало відомо, що виняток не зроблять навіть для четвертого покоління лімітованої версії "гарячого" хетчбека.

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Як повідомляє видання Motoring File з посиланням на власні джерела серед співробітників марки, MINI зробить John Cooper Works GP електричним. Зараз єдиним MINI на електротязі є модель Cooper SE, чия силова установка уніфікована з баварським електрокаром BMW i3.



MINI John Cooper Works GP "пересадять" на електричну установку

Електричний MINI John Cooper Works GP уже перебуває на стадії прототипу. Зовні він буде вельми схожий на нинішній JCW GP, включаючи розвинені розширювачі крил і масивне антикрило. Зміняться хіба що грати радіатора, а також зникнуть вихлопні труби.

Ймовірно, силову установку інженери запозичать у Cooper SE, але потужність піднімуть з нинішніх 184 кінських сил до більш вражаючих значень. Варто очікувати й більш містку батарею, але дізнатися про це можна буде не раніше 2022 року.

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