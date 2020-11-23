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Три кольори, які у 2021 році будуть на піку популярності

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Кольори 2021 року - фото 1
Кольори 2021 року / pantone

Щороку Інститут кольору Pantone показує тренди: які палітри будуть в моді наступного сезону. Ми вирішили зробити для вас добірку з наймоднішими кольорами 2021 року.

Головним кольором наступного року назвали спокійний світло-блакитний відтінок: блакитний колір, який дарує спокій і відчуття впевненості в завтрашньому дні. З усіх кольорів Pantone він, безумовно, найбільш заспокійливий.

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Можливо, такий вибір обумовлений ситуацією у світі і пандемією коронавірусу, і саме цим кольором творці палітри хочуть надихнути людей.

Три кольори, які у 2021 році будуть на піку популярності - фото 436253

Другим кольором у 2021 році буде розкішний теплий коричневий колір, який фахівці Pantone назвали "іржа". Це дуже земний колір, він привносить теплий контраст в літню палітру, межує з нейтральністю, що робить його прекрасним доповненням до будь-якої колірної палітри.

Три кольори, які у 2021 році будуть на піку популярності - фото 436254

Аметистова орхідея пурпурового кольору, натхненна найбільш епатажною квіткою природи. Це унікальний колір, наповнений енергією і ексцентричністю. Квітковий аметистовий відтінок орхідеї привносить унікальний штрих в модну палітру.

Три кольори, які у 2021 році будуть на піку популярності - фото 436252

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Джерело: pantone
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