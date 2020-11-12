Три кімнатні рослини, які принесуть удачу у ваш дім

Існує безліч кімнатних рослин. Але є квіти, які створюють навколо себе сприятливу атмосферу і сприяють удачі. Що ж це за рослини?

Кімнатний бамбук

Один з найпопулярніших символів фен-шуй, здатний залучати сприятливу енергію Ци, а значить покращувати ту сферу життя, яку ви хочете активізувати. Свого власника бамбук наділяє стійкістю і витривалістю, а в будинок приносить щастя і процвітання. Ну і догляду майже ніякого не вимагає, достатньо вчасно доливати води у вазон.

І ще: 6 речей, на які ми даремно витрачаємо гроші

Грошове дерево

У практиці фен-шуй вважається, що рослини з округлим, м'яким листям приносять удачу і добробут. У товстянки листя якраз таке, тому не дивно, що її заводять в домі для залучення грошей. У догляді вона зовсім невибаглива: варто тільки поливати її, коли ґрунт стане сухим, і забезпечувати сонячне світло на кілька годин на день.

Фікус

Фікус з його округлим листям теж приносить удачу, багатство і процвітання. Його слід ставити поруч зі входом в будинок або в офіс, в "зону багатства". Доглядати за фікусом теж не складно, розмістити його слід в півтіні і використовувати суміш для кімнатних рослин.

Це цікаво: Вітамінний бум: як приготувати часниково-цитрусове варення