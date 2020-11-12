Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Три кімнатні рослини, які принесуть удачу у ваш дім

  • 37
Кімнатні рослини - фото 1
Кімнатні рослини / botanichka

Існує безліч кімнатних рослин. Але є квіти, які створюють навколо себе сприятливу атмосферу і сприяють удачі. Що ж це за рослини?

Кімнатний бамбук

Один з найпопулярніших символів фен-шуй, здатний залучати сприятливу енергію Ци, а значить покращувати ту сферу життя, яку ви хочете активізувати. Свого власника бамбук наділяє стійкістю і витривалістю, а в будинок приносить щастя і процвітання. Ну і догляду майже ніякого не вимагає, достатньо вчасно доливати води у вазон.

І ще: 6 речей, на які ми даремно витрачаємо гроші

Три кімнатні рослини, які принесуть удачу у ваш дім - фото 434659

Грошове дерево

У практиці фен-шуй вважається, що рослини з округлим, м'яким листям приносять удачу і добробут. У товстянки листя якраз таке, тому не дивно, що її заводять в домі для залучення грошей. У догляді вона зовсім невибаглива: варто тільки поливати її, коли ґрунт стане сухим, і забезпечувати сонячне світло на кілька годин на день.

Три кімнатні рослини, які принесуть удачу у ваш дім - фото 434660

Фікус

Фікус з його округлим листям теж приносить удачу, багатство і процвітання. Його слід ставити поруч зі входом в будинок або в офіс, в "зону багатства". Доглядати за фікусом теж не складно, розмістити його слід в півтіні і використовувати суміш для кімнатних рослин.

Три кімнатні рослини, які принесуть удачу у ваш дім - фото 434661

Це цікаво: Вітамінний бум: як приготувати часниково-цитрусове варення

Джерело: fiftyflowers
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча американська реслерка Єва Марі, яка спокушає своїм тілом (18+)
  • 08 листопада, 18:50
  • 4276
ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
  • 06 листопада, 18:00
  • 800
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2636122
Загрузка...
Новини