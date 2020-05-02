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Ці продукти не шкідливо їсти навіть перед сном

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Їжа - фото 1
Їжа / 1000.menu

Дієтологи стверджують, що правильні, легкі перекуски після насиченого дня корисні як для фігури, так і для здоров'я в цілому.

Існує багато продуктів, які не тільки не зашкодять здоров'ю й фігурі, але і допоможуть прискорити метаболізм.

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У списку продуктів, якими легко можна перекусити ввечері: нежирні молочні продукти, м'ясо птиці, мюслі, горішки (не більше 40 грамів), печені яблука, хумус, каші на воді. Ці продукти добре позначаються на роботі шлунково-кишкового тракту, прискорюють метаболізм, втамовують голод і живлять організм необхідними мікроелементами.

Відзначається, що м'ясо птиці перетравлюється шлунком приблизно півтори години, тому не варто зловживати ним за 5 хвилин до того, як підете спати. А вечірні каші і мюслі не зашкодять фігурі, тільки якщо будуть приготовлені без додавання молока і великої кількості цукру.

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Хумус

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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