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Три головні властивості імбиру, про які має знати кожен
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Науковці визначили найважливіші корисні властивості імбиру.
Імбир є дуже корисною та потрібною для здоров'я рослиною, яке може здивувати своїми властивостями. Ось у яких випадках не варто нехтувати імбиром.
І ще: Ця каша дуже корисна для шлунку
Допомагає позбутись болю. Науковці довели, що імбир здатен знімати спазми, полегшувати біль та покращувати самопочуття. Достатньо випити кілька горнят імбирного чаю.
Зменшує вагу. Періодичне вживання імбиру дозволяє пришвидшити метаболізм, а також позбутись зайвих кілограмів. Найбільш ефективно імбир діє у поєднанні з зеленим чаєм. Це довели американські науковці, але варто розуміти, що не варто сподіватися лише на чай з імбиром.
Дозволяє позбутись нудоти. Зважаючи на позитивний вплив імбиру на шлунково-кишковий тракт, спеція здатна полегшити розлади шлунку, а також позбавити від нудоти. До того ж, імбир багатих на фітонутрієнти, які бережуть клітини від руйнування.
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