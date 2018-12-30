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Три головні властивості імбиру, про які має знати кожен

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Чим корисний імбир - фото 1
Чим корисний імбир

Науковці визначили найважливіші корисні властивості імбиру.

Імбир є дуже корисною та потрібною для здоров'я рослиною, яке може здивувати своїми властивостями. Ось у яких випадках не варто нехтувати імбиром.

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Допомагає позбутись болю. Науковці довели, що імбир здатен знімати спазми, полегшувати біль та покращувати самопочуття. Достатньо випити кілька горнят імбирного чаю.

Чим корисний імбир - фото 298562
Чим корисний імбир

Зменшує вагу. Періодичне вживання імбиру дозволяє пришвидшити метаболізм, а також позбутись зайвих кілограмів. Найбільш ефективно імбир діє у поєднанні з зеленим чаєм. Це довели американські науковці, але варто розуміти, що не варто сподіватися лише на чай з імбиром.

Дозволяє позбутись нудоти. Зважаючи на позитивний вплив імбиру на шлунково-кишковий тракт, спеція здатна полегшити розлади шлунку, а також позбавити від нудоти. До того ж, імбир багатих на фітонутрієнти, які бережуть клітини від руйнування.

Чим корисний імбир - фото 298561
Чим корисний імбир

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Джерело: zdorovia.com.ua
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