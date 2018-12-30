Ці соки допомагають зміцнити імунітет

Названі найкращі соки для зміцнення імунітету взимку.

Існує кілька смачних соків, які допомагають зміцнити імунітет. Особливо корисні такі напої у період хвороб і взимку.

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Яблуко, морква і апельсин. Ця приголомшлива комбінація допоможе організму захиститися від інфекцій. Особливо рекомендують додати до цього коктейля зелене яблуко. У цьому соці безліч вітамінів А, B6 і C, калію і фолієвої кислоти.

Ці соки допомагають зміцнити імунітет

Апельсин і грейпфрут. Найпотужніший цитрусовий мікс, насичений вітаміном C, який має антиоксидантну дію, захищаючи клітини від вільних радикалів. Дефіцит вітаміну С призводить до уповільнення процесу загоєння ран, нездатності нормально боротися з інфекціями і порушень імунітету.

Домашній томатний сік. Кращим засобом отримання корисного для здоров'я томатного соку є його власноручне приготування. І дуже важливо не збивати помідори в блендері, не користуватися соковижималкою, а просто віджимати його в склянку через марлеву пов'язку. В цьому соці безліч вітамінів А і D, заліза і фолатів.

Ці соки допомагають зміцнити імунітет

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