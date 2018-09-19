Три головні продукти в раціоні довгожителів

Фахівці Варшавського університету (Польща) довели, що організм людини отримує таку істотну користь від вживання пива, вина і шоколаду. Вживання цих трьох продуктів, на думку вчених, позитивно впливає на тривалість життя.

"Антиоксиданти, що входять до складу пива, вина і шоколаду зміцнюють організм людини: при цьому зменшується ризик виникнення серцево-судинних і онкологічних захворювань", – кажуть фахівці про ці три продукти довголіття.

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Пиво темних сортів, темний шоколад і червоне вино, як уже свідчили більш ранні дослідження, містять в собі – найбільший клас рослинних поліфенолів, здатних запобігати розвитку діабету другого типу. Було встановлено, що два класи флавоноїдів (флавони і антоціани) перешкоджають розвитку резистентності до інсуліну, завдяки чому зменшується ризик запалень, у тому числі провідних до діабету.

Випивайте не більше 300-400 мл червоного вина на тиждень

Цього разу дослідники вели спостереження за 68 237 добровольцями у віці від 45 до 83 років, особливу увагу приділяючи тому, наскільки шкідливу або корисну їжу їдять учасники. В результаті вчені змогли переконатися в тому, що люди з-поміж довгожителів аж ніяк не відмовляються від вживання ласощів і спиртного, хоча і абсолютно не зловживають усім цим.

Відзначимо, що попередні дослідження вже показували: вино захищає від деменції, якщо пити його не більше 300-400 мл на тиждень.

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