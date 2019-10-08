Три фільми, які тримають у напрузі до останніх хвилин

Цікаві, емоційні, захоплюючі і непередбачувані – так можна коротко викласти свої враження після перегляду.

Бункер. Дівчина знайомиться з молодим чоловіком. Їх роман переростає у справжні почуття і вони вирішують жити разом не дивлячись на те, що чоловік під підозрою поліції, через зникнення його колишньої нареченої. Глядачеві відкриваються подробиці зникнення його колишньої дівчини і стає зрозуміло, що сюжет більш закручений і ніякої містики тут немає, все більш ніж реально, але незрозуміло до останнього.

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Пошук. Фільм починається з того, що нам показують життя чоловіка і його дочки, яку він шалено любить. Вони разом дуже важко переживають втрату мами і дружини. Несподівано його дівчинка, його улюблена дочка зникає. Ніяких зачіпок, хоча поліція працює дуже добре. Батько просто в розгубленості, він вирішує сам дізнатися що сталося.

Полонянки. По-справжньому драматичний фільм. Буквально з перших хвилин занурюєшся в атмосферу фільму щиро співпереживаючи головним героям. У центрі сюжету дві молоді сім'ї, які готуються до свята, адже у них маленькі діти. Але несподівано вони виявляють, що їх п'ятирічні дівчинки граючи у дворі будинку, просто зникли.

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