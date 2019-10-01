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Касл-Рок 2 сезон: трейлер з медсестрою-психопаткою з Мізері
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У мережі показали повноцінний трейлер другого сезону серіалу Касл-Рок (Castle Rock), де в центрі подій опиниться медсестра з роману "Мізері" Кінга. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Стрімінговий сервіс Hulu потішив фанатів серіалів за Кінгом трейлером до продовження Касл-Року. Дата виходу 2 сезону запланована вже на 23 жовтня.
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Сюжет нових серій розгортається у вже відомому містечку Касл-Рок, куди приїжджає медсестра Енні Вілкс (героїня роману "Мізері") разом зі своєю донькою. Однак це місто важко назвати спокійним і без психічно нестабільної головної героїні, адже тут починають спалахувати конфлікти між ворожими кланами. Відзначимо, що Касл-Рок є своєрідним відповідником Готема у всесвіті Стівена Кінга, адже це вигадане місто часто фігурує у книжках "короля жахів".
У головних ролях: Ліззі Каплан, Тім Роббінс, Елсі Фішер та інші.
Касл-Рок 2 сезон: дивитись трейлер серіалу онлайн:
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