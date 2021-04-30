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Цей фрукт може вберегти від переїдання на ніч
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Дієтологиня Трейсі Локвуд Бекерман стверджує: те, що ви їсте перед сном, може вплинути на якість сну, травлення, циркадні ритми і можливі проблеми з кишківником. Вона також розповіла, що все-таки можна з'їсти на ніч.
Разом з тим лікарка стверджує, що перекус перед сном – це нормально, якщо ви не споживаєте величезну кількість калорій, оскільки це змусить шлунок витрачати більше часу на перетравлення їжі, ніж на відпочинок під час сну, повідомляють на tracynutrition.
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Пізно ввечері організм може тяжіти до закусок з високим вмістом рафінованого цукру і вуглеводів, що своєю чергою може спонукати вас взяти пакетик з чипсами, печивом або зробити бутерброд з ковбасою або сиром. Лікарка Бекерман пояснює це тим, що така їжа дає мозку людини поштовх для викиду дофаміну. Однак така їжа не принесе користі організму, мозку або сну. Замість цього дієтолог рекомендує з'їсти банан перед сном.
Банани багаті калієм і магнієм, які допомагають розслабити м'язи. Калій дуже корисний для здоров'я. Він може сприяти регулюванню скорочень серцевого м'яза, нормалізації артеріального тиску, зменшенню затримки води, запобіганню утворенню каменів в нирках і остеопорозу, а також сприяє передачі "повідомлень" від тіла до мозку і навпаки.
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