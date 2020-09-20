Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Три дні життя кімнатних рослин зняли на відео

  • 29
Життя кімнатних рослин - фото 1
Життя кімнатних рослин

Не лише домашні улюбленці можуть стати зірками інтернету, адже цього разу увагу мережі привернув ролик зі звичайними кімнатними рослинами. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Enoisa поділився незвичайним відео, яке за лічені години піднялось у тренди. Ролик, на якому автор упродовж трьох днів знімав на камеру кімнатні рослини, зібрав понад 14 тисяч балів та більше як 200 коментарів.

І ще: Вібруючі черв'яки: українські вчені отримали Шнобелівську премію з фізики

А все тому, що вазони не такі нерухомі, як здається. За день рослини встигають і потягнутись до сонця і змінити хоч трішки своє розташування. Цей факт добряче злякав користувачів, які назвали запис моторошним і тепер дехто навіть боїться лягати спати у кімнаті, де є хоча б якась рослинність.

Three day timelapse of indoor plants from r/Damnthatsinteresting

Читайте також: Що буде, якщо вистрелити з одного пістолета у дуло іншого: божевільний експеримент

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
  • 12 вересня, 20:52
  • 880
5 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
  • 13 вересня, 13:25
  • 232
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2524998
Загрузка...
Новини