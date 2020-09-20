Три дні життя кімнатних рослин зняли на відео

Не лише домашні улюбленці можуть стати зірками інтернету, адже цього разу увагу мережі привернув ролик зі звичайними кімнатними рослинами. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Enoisa поділився незвичайним відео, яке за лічені години піднялось у тренди. Ролик, на якому автор упродовж трьох днів знімав на камеру кімнатні рослини, зібрав понад 14 тисяч балів та більше як 200 коментарів.

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А все тому, що вазони не такі нерухомі, як здається. За день рослини встигають і потягнутись до сонця і змінити хоч трішки своє розташування. Цей факт добряче злякав користувачів, які назвали запис моторошним і тепер дехто навіть боїться лягати спати у кімнаті, де є хоча б якась рослинність.

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