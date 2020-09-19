Що буде, якщо вистрелити з одного пістолета у дуло іншого: божевільний експеримент

Блогер Метт Керрікер, власник "руйнівного ранчо" провів черговий безглуздий і нещадний експеримент зі знищення зброї. Цього разу він вирішив перевірити, що буде, якщо вистрілити з одного пістолета прямо в дуло іншого. Дивіться, що з цього вийшло.

Напевно дізнатися, що буде зі зброєю, якщо зробити це, хотіли багато власників зброї. Але, зрозуміло, перевіряти на ділі до цього дня нікому не спало на думку. Тобто нікому, крім Метта Керрікера. Більш того, він навіть припустив, що якщо вистрілити з меншого калібру у більший, то є шанс, що пістолет вціліє.

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Добровольцями в експерименті стали довга версія "Глок-21" і "Вальтер-P22". Почав блогер з того, що вистрілив з 22-го калібру у дуло 45-го. Після пострілу Метт розібрав "Глок" і з'ясував, що куля практично прилипла до ударника. Після цього блогер перевірив робочі здатності пістолета, спробувавши вистрілити з нього.

Після цього блогер зробив той же експеримент з іншою зброєю, вистріливши з револьвера Smith Wesson Bodyguard калібру .38 ACP у дуло залатаного "Глока".

У третьому раунді Метт, як зазвичай, пустив у хід важку артилерію. Проти вже втомленого "Глока" виступив Hi Point Yeet Cannon калібру 9 мм. І, зрозуміло, це стало ефектним завершенням життєвого шляху пістолета.

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